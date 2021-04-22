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Студенты придумают решения для борьбы с загрязнением Волги

22 апреля 2021 09:36
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Студенты придумают решения для борьбы с загрязнением Волги

22 апреля, в международный День Земли, стартует всероссийский студенческий конкурс «Битва кейсов «Живая Волга». Учащиеся вузов попробуют свои силы в разработке прикладных решений проблемы загрязнения главной водной артерии страны и получат шанс выиграть призы. 

Присоединиться к Битве кейсов может студент из любого уголка России. Для этого необходимо:

  • собрать команду (до 10 человек);
  • зарегистрироваться на сайте конкурса кейсы-живаяволга.рф 
  • выбрать один или несколько кейсов;
  • разработать решение и загрузить его на сайт конкурса. 

Три команды, продемонстрировавшие наиболее глубокий анализ проблем и системный подход к выработке решений, получат подарки от партнеров конкурса. Лучшие идеи будут рекомендованы к реализации администрациям городов, расположенных на берегу Волги. Все участники Битвы кейсов получат дипломы. 

Битва кейсов «Живая Волга» проходит в рамках студенческого направления общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России совместно с программой «Зеленые вузы России» Движения ЭКА. 

Студенческое соревнование в формате Битвы кейсов стартует уже в третий раз. В первой Битве кейсов «Мир без отходов» приняла участие 31 студенческая  команда, направившая на суд жюри 55 вариантов решений кейсов в сфере ответственного обращения с отходами и осознанного потребления. Вторая Битва кейсов «За чистое Черное море» привлекла 7 вузов, предложивших 11 решений проблем замусоривания Черноморского побережья.

«Волга занимает особое место в жизни нашей страны, являясь важнейшей водной артерией. Получая от реки необходимые ресурсы, мы не уделяем должного внимания ее защите и сохранению чистоты. Как итог - в рейтинге самых загрязненных рек России Волга занимает второе место. Мы предлагаем студентам применить свои знания и творческий потенциал и предложить решения одного или ряда аспектов этой проблемы», - комментирует Екатерина Олейник, координатор общероссийской программы «Зеленые вузы России».  

«Битва кейсов - отличный формат для создания нестандартных и прорывных решений и привлечения молодого поколения к решению актуальных для страны проблем. Мы рады, что формат битвы кейсов ранее уже нашел позитивный отклик среди студентов, и теперь предлагаем включиться учащимся вузов в разработку идей по решению экологических проблем реки Волги», - отмечает Татьяна Сидельникова, региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия.  

Теги: Волга Экология

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