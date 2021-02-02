Студенты организуют сбор вторсырья на городских площадках

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Стартовала всероссийская акция для студентов День единых действий “Я - изменения”. Ее цель - помочь молодому поколению внедрить раздельный сбор отходов не только у себя дома или в вузе, но и за их пределами и вовлечь как можно больше жителей в решение мусорной проблемы.

Представители команды, которая откроет наибольшее количество точек раздельного сбора отходов и соберет максимальное количество вторсырья, будут награждены поездкой на слёт Ассоциации «зелёных» вузов России. Все участники акции получат электронные дипломы.

Приглашаем студентов с 1 по 28 февраля организовать точки раздельного сбора отходов вне стен учебного заведения: в библиотеках, спортивных центрах, магазинах, дворах домов, подъездах и в других общественных местах.

Этапы проведения акции:

сбор студенческих команд (до 15 человек);

поиск и договоренности с площадками;

сбор вторсырья в установленных точках;

сдача финального отчета (до 28 февраля).

Участники акции могут организовать неограниченное количество точек раздельного сбора отходов. Инструкция по открытию новых точек и подробная информация о Дне единых действий доступны на странице акции: greenuniversity.ru/united-days

В завершение акции необходимо разместить отчетный пост от команды с фотографиями и описанием внедренных точек в социальных сетях, используя хештеги #ЯизменениЯ #ДЕД_изменениЯ, а также заполнить итоговую анкету. .

Конкурс организован в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России.

«Начать сортировать отходы несложно, а вот привлечь к этому других - это реальный вызов! Мы надеемся, что студенты примут этот важный и полезный для общества и природы вызов, а наши обучающие инструкции могут им добиться успеха и привлечь к раздельному сбору отходов окружающих», — комментирует Екатерина Бакеева, председатель Ассоциации «зелёных» вузов России.

«Согласно опросам, отсутствие контейнеров для вторсырья в шаговой доступности — одна из причин, почему люди не включаются в сортировку отходов, несмотря на высокую готовность делать это. Именно поэтому программа «Разделяй с нами» включает 2 направления: инфраструктурное и просветительское. Студенты, участвуя в дне единых действий, могут внести большой вклад в формирование экологической культуры в обществе», — отмечает Александр Горбачев, менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия.