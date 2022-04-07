Стартует первый всероссийский экоурок про искусственные водоемы

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Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке проекта Экокласс.рф Движения ЭКА запустили интерактивный урок «Ключ к воде: искусственные водоемы». Это первый всероссийский экопросветительский проект с элементами профориентации о водохранилищах, каналах и прудах для школьников всех возрастов.

Сайт проекта: ключкводе.рф.

Участники урока в увлекательной форме узнают, чем искусственные водоемы отличаются от естественных, как они влияют на экосистемы и какую роль играют в жизни людей. Школьники познакомятся с профессиями, необходимыми для создания и охраны искусственных водоемов, и с доступными каждому способами поддерживать их чистоту.

Провести интерактивный урок «Ключ к воде: искусственные водоемы» могут учителя, родители или волонтеры без специальных знаний и навыков. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте ключкводе.рф, бесплатно скачать готовые материалы и потратить не более часа на подготовку к занятию: познакомиться с методическими рекомендациями, распечатать раздаточные материалы.

Комплект материалов урока включает методический гид и видеоинструкцию по проведению урока, анимированную презентацию и видеоролик, игровые задания и бланки для игр, шаблоны карманных книжек. Материалы адаптированы для разных возрастных категорий: 3–5-х, 6–8-х или 9–11-х классов. Занятия в каждой возрастной группе будут иметь похожую механику, но отличаться уровнем сложности и форматом практических заданий. Урок можно провести как в классе, так и дистанционно.

Всероссийский экопросветительский проект «Ключ к воде: искусственные водоемы» реализуется Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке проекта Экокласс.рф Движения ЭКА.

«Собранная для педагогов и учащихся информация поможет не только лучше познакомиться с главным по ценности ресурсом, но и понять, как действовать в интересах его благополучия. От воды зависит стабильность множество отраслей, качество жизни каждого из нас, а, значит, национальная безопасность. Не каждый взрослый понимает, что жизненное пространство реки не заканчивается ее берегами. Все, что происходит в пойме, сказывается на здоровье воды, ведь там проходит ее маршрут», – пояснил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Новый урок об искусственных водоемах поможет как повысить грамотность школьников по теме водосбережения, так и развить у них так называемые soft skills. Участники занятия будут учиться работать в команде, договариваться и сотрудничать, чтобы найти наилучшее решение задачи, мыслить творчески и формулировать собственное мнение. Интерактивный формат урока позволит вовлечь в образовательный процесс весь класс и надолго оставит у школьников яркое впечатление», – комментирует Мария Циммерман, координатор проекта Экокласс.рф.

Педагоги, которые отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам проведения занятия, получат именной диплом и благодарственное письмо в адрес школы.

Урок «Ключ к воде: искусственные водоемы» продолжает цикл занятий о сохранении водных ресурсов России, разработанных Росводресурсами при поддержке проекта Экокласс.рф. Первый урок «Дар воды. Водные профессии» был создан в 2020 году. Он знакомит школьников с устройством водного хозяйства страны и профессиями, связанными с управлением водой. Второй урок цикла – командная игра «Знатоки воды» – разработан в 2021 году. Его цель – актуализировать знания учащихся о воде, вдохновить их на дальнейшее изучение темы и заботу о водных ресурсах.