Стартовал всероссийский конкурс видеоблогов об изменении климата

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На платформе Ecowiki.ru стартовал конкурс видеоблогов на тему “Изменение климата”. Авторы лучших работ выиграют денежные призы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие россияне старше 7 лет. Для этого необходимо до 7 февраля снять видеоблог об изменении климата на одну из предложенных подтем и подать заявку в специальной форме. Возможные форматы видео: видеоблог-обзор, видеоблог-интервью, видеоблог-экспертный экскурс. К участию принимаются ранее не опубликованные работы. С подтемами для блогов можно ознакомиться на сайте ecowiki.ru/konkurs_video_climate.

Три победителя конкурса получат почетные дипломы от организаторов, денежные призы от 5 до 15 тыс. рублей и продвижение снятого видеоблога на портале Ecowiki.ru и в социальных сетях проекта. Для подготовки видео организаторы предлагают участникам предварительно познакомиться с готовыми материалами по теме изменения климата, собранными на платформе Ecowiki.ru.

Цель конкурса – привлечь внимание широкой общественности к острейшей проблеме изменения климата и рассказать о конкретных шагах, которые нужно делать людям, бизнесу и государству для стабилизации ситуации.

“Изменение климата на планете происходит стремительными темпами. При этом на территории России рост температуры примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по земному шару. Климатический кризис опаснее кризиса, вызванного COVID-19, и уже оборачивается масштабными последствиями как для жизни людей, так и для экономики и природы. При этом в нашей стране существует большое количество мифов, которые мешают людям перейти от состояния «меня это не касается» к активным действиям для стабилизации ситуации. Необходимо привлекать больше внимания к этой проблеме, чтобы быстрее перейти к её решению, пока не поздно”, - говорит координатор платформы Ecowiki.ru Анна Кудашева.

Подробная информация о конкурсе доступна на странице конкурса: https://ecowiki.ru/konkurs_video_climate/ .