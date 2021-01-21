Стартовал Всероссийский конкурс студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз». Главная цель — вовлечь российскую студенческую молодежь в разработку проектов по снижению экологического следа вуза и помочь активному внедрению конкретных экологических практик в высших учебных заведениях страны.
Конкурс продлится до конца марта 2021 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мойзеленыйвуз.рф, собрать команду (количество участников — до 10 человек), выбрать от одного до семи направлений, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс.
Конкурс организован в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России.
Конкурс поможет сделать вуз более «зеленым» по нескольким направлениям:
ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение;
озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия;
водосбережение и улучшение качества воды;
энергосбережение и энергоэффективность;
экопросвещение;
транспорт;
ответственные закупки.
Десять команд, набравших наибольшее количество баллов, получат дипломы и тематические подарки. Все участники конкурса получат дипломы. Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.
Регламент конкурса, а также требования к оформлению проектов можно найти на сайте мойзеленыйвуз.рф.
Организаторами также была разработана мобильная игра «Зеленая магия» с дополненной реальностью, чтобы воодушевить студентов на создание проектов и активное участие в конкурсе. Она поможет освоить простые экодействия, необходимые для осуществления перемен в реальности. С помощью игры можно узнать, как сделать свое учреждение «зеленым» и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.
Скачать игру “Зеленая магия”:
App Store: https://clck.ru/SVqKh
GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic
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