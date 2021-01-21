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Стартовал Всероссийский конкурс студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз». Главная цель — вовлечь российскую студенческую молодежь в разработку проектов по снижению экологического следа вуза и помочь активному внедрению конкретных экологических практик в высших учебных заведениях страны.

Конкурс продлится до конца марта 2021 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мойзеленыйвуз.рф, собрать команду (количество участников — до 10 человек), выбрать от одного до семи направлений, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс.

Конкурс организован в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России.

Конкурс поможет сделать вуз более «зеленым» по нескольким направлениям:

ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение;

озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия;

водосбережение и улучшение качества воды;

энергосбережение и энергоэффективность;

экопросвещение;

транспорт;

ответственные закупки.

Десять команд, набравших наибольшее количество баллов, получат дипломы и тематические подарки. Все участники конкурса получат дипломы. Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.

Регламент конкурса, а также требования к оформлению проектов можно найти на сайте мойзеленыйвуз.рф.

Организаторами также была разработана мобильная игра «Зеленая магия» с дополненной реальностью, чтобы воодушевить студентов на создание проектов и активное участие в конкурсе. Она поможет освоить простые экодействия, необходимые для осуществления перемен в реальности. С помощью игры можно узнать, как сделать свое учреждение «зеленым» и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Скачать игру “Зеленая магия”:

App Store: https://clck.ru/SVqKh

GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic