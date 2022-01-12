Союз охраны птиц России объявил птицей года-2022 домового воробья

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Согласно давней уже традиции Союз охраны птиц России называет в январе птицу года. Это не имеет ничего общего с зодиакальным «распределением» ролей среди представителей отечественной фауны.



Чаще всего птицей года называют того пернатого, к проблемам которого хотят привлечь общественное внимание. Нередко птицей года становятся краснокнижники.



Домовой воробей, к счастью, в их число не входит. Он по сей день является самой распространенной в дикой природе птахой. Однако и над ним сгущаются угрозы. Зарубежные ученые-орнитологи заметили существенное уменьшение численности воробьев в крупных городах мира. Не значит ли это, что на очереди и российские мегаполисы?



Эти и другие вопросы будут изучаться и обсуждаться специалистами в течение нынешнего года. А пока орнитологи просят добрых людей подкармливать воробьев (и, разумеется, других птах) в трудное для них зимнее время, сообщает nvgazeta.ru.

Фото: Дильдина Светлана