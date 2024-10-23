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Сотрудники самарского Росреестра продолжают заботиться о березовой роще, высаженной в честь 15-летия ведомства и 25-летия системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на набережной города, недалеко от Софийского собора.

Второй год специалисты Управления поддерживают состояние деревьев, прилагая все необходимые усилия для их дальнейшего роста и развития.

Кроме того, как и было запланировано ранее, в этом году сотрудники Управления подсадили новое дерево, как символ еще одного года.

«Такие важные и благородные дела, как посадка деревьев, не только украшают Набережную реки Волги, они дают возможность каждому участнику такого мероприятия ощутить свой вклад в улучшение экологической обстановки нашего родного города, региона, страны. Являются тем прекрасным наследием, которое мы передадим будущим поколениям», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.