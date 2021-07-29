Сотрудники Приволжского УГМС рассказали о мониторинге воды и воздуха Самарской области

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В четверг, 29 июля, свое 90-летие отпраздновало Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот день Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с коллективом УГМС, а также провел встречу с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорем Шумаковым.

В ней также приняли участие начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов. Предметом разговора стала экологическая тематика.

«Сегодня вопросы мониторинга окружающей среды все больше волнуют жителей Самарской области, потому что все большую актуальность приобретают вопросы экологии. Они становятся в один ряд с такими актуальнейшими вопросами как здравоохранение, развитие транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Уровень внимания к этим вопросам разный на территориях Самарской области: разная антропогенная нагрузка на природу нашего региона, на атмосферный воздух, водные объекты. Но ваша постоянная работа позволяет нам держать руку на пульсе», - подчеркнул Губернатор, обращаясь к специалистам Приволжского УГМС.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что Приволжское управление гидрометеослужбы является одним из самых развитых и успешных в стране. Вместе с тем, материальную базу продолжат укреплять. Так, например, Росгидромет предложил внедрить в регионе программное обеспечение, которое позволяет при проведении комплексного мониторинга состояния окружающей среды определять, где находится источник загрязнения. Эта система была создана для радиационного мониторинга, но ее удалось использовать для ежедневного наблюдения за состоянием дел в городах. Специально разработанное программное обеспечение аккумулирует такие показатели как сила ветра, температура, осадки и другие, и позволяет определить возможное направление источника загрязнения. Такая программа работает в тестовом режиме в Челябинске.

Губернатор отметил, что такая система была бы очень интересна региону. Например, в Волгаре, где работает несколько предприятий, специалистам Росприроднадзора, Роспотребнадзора сложно определить, какое из них является источником загрязнения.

«Антропогенная нагрузка значительная: высокая плотность населения, большое количество промышленных, химических, нефтеперерабатывающих предприятий. Все это, с одной стороны, создает экономическую мощь региона, с другой обязывает нас более ответственно подходить к вопросам экологического мониторинга», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По поручению Губернатора в регионе создана система мониторинга атмосферного воздуха. Особый акцент – территориям, жители которых называют экологические проблемы в числе приоритетных. По распоряжению Губернатора из регионального бюджета были выделены средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории, которая анализирует воздух по тем критериям, которые наиболее актуальны для предприятий тольяттинского промузла. На этапе установки лаборатории власти совместно с общественниками определяли, по каким веществам ее нужно аттестовать и какое оборудование приобретать. Аналогичная работа проведена и в микрорайоне Волгарь – по поручению Главы региона там появился стационарный пост замера выбросов, который фиксирует состояние воздуха по 15 показателям раз в 20 минут. Работа по решению экологических вопросов и анализу состояния качества воздуха, воды ведется в тесном сотрудничестве со специалистами Приволжского УГМС.

Глава региона подчеркнул: важно, что в решении экологических вопросов активную позицию занимают крупнейшие предприятия, работающие на территории Самарской области. Губернатор напомнил о прошедшем недавно в столице региона заседании совета по экологической безопасности под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева, где были представлены лучшие практики, в том числе таких предприятий как Куйбышевазот и Роснефть, которые значительные средства вкладывают в вопросы экологической безопасности. Примеру этих флагманов следуют другие. Это один из важнейших факторов защиты природы, атмосферного воздуха и водных объектов.

Большой вклад в работу по улучшению экологии региона вносят жители, экодобровольцы, которые занимаются наведением порядка на родной земле. Это стало важным общественным движением на территории области.

О максимальной открытости Приволжского УГМС для экоактивистов заявил Игорь Шумаков. Руководитель Росгидромета пригласил всех желающих побывать в центре и ознакомиться с его работой.

Глава Росгидромета обратил внимание, что экология – это общее дело для всех органов власти и каждого гражданина России. Только совместными усилиями можно решить экологические проблемы. «У вас достаточно чистый регион по сравнению с тем, что мы наблюдаем в других промышленных центрах России, - заверил Игорь Шумаков. – Всегда большой плюс в работе метеослужбы, когда выстроено плодотворное взаимодействие с властями всех уровней. В Самарской области – именно так».

Губернатор и руководитель Росгидромета также пообщались с работниками лабораторий по мониторингу загрязнения поверхностных вод, мониторингу загрязнения окружающей среды, а также региональной радиометрической лаборатории Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. Начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова сообщила Главе региона, что на территории Самарской области нет радиационно-опасных объектов, но мониторинг продолжается. По водным объектам также ситуация стабильная, характерная для этого периода для Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

Губернатор обратил внимание на ситуацию в Волгаре, где ночью поступали жалобы от жителей на неприятный запах. Ирина Усатова подтвердила, что в ночь с 28 на 29 июля автоматическая система мониторинга зафиксировала отклонения от нормативных показателей по сероводороду. Данные были оперативно переданы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды. Утром все показатели были в пределах нормы. Глава региона поручил профильному министерству внимательно изучить данные и вместе с коллегами разобраться в причинах превышения.

Что касается других городов, в минувшие сутки превышений ПДК не зафиксировано. Специалисты подчеркнули, что многое зависит от исполнения предприятиями своих экологических программ. Так, например, в Отрадном, где также в числе прочего ведется постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха по алюминию, превышений не наблюдается уже 4 года.

Фото: пресс-служба облправительства