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Сотрудники нацпарка Самарская Лука выпустили на волю молодого орлана-белохвоста

30 сентября 2021 12:42
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Сотрудники нацпарка Самарская Лука выпустили на волю молодого орлана-белохвоста

В начале недели сотрудники национального парка «Самарская Лука» выпустили в природную среду молодого орлана-белохвоста.

Редкая птица попала в приют для диких животных «Дом Айболита» в июле этого года.  Птенец-слеток приземлился на одном из дачных участков в селе Зольное и не смог подняться: ветки деревьев, малая площадь и неокрепшие в силу возраста крылья не позволили ему оторваться от земли. Около суток хозяева участка ждали, когда незваный гость их покинет, потом обратились за помощью в национальный парк. 

Чуть больше двух месяцев орлан набирался сил в вольерном комплексе. В середине сентября ветеринарный врач осмотрел подросшего птенца и дал заключение о возможности вернуть птицу в родную среду. После получения одобрения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (поскольку данный вид занесен в Красную книгу России и региона) сотрудники национального парка доставили орлана в район слияния Усы и Волги, где лучшие условия для свободного полета и самостоятельной жизни крылатого хищника, и отпустили. После некоторых «раздумий» орлан поднялся в высь и полетел, сообщается на сайте нацпарка.

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