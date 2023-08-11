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Солнечная активность летом 2023 года выше, чем в последние 20 лет

11 августа 2023 20:26
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Солнечная активность летом 2023 года выше, чем в последние 20 лет

Об этом 10 августа 2023 года сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), отметив, что активность светила растет в полтора раза быстрее прогноза.

Индекс солнечной активности достигал значения 139 в 2012 году и значения 146 в 2014 году. Тогда, во время 24-го солнечного цикла, предсказывались всевозможные рекордные катаклизмы. К 2020 году он упал почти до 0. Новые мощные циклы должны были начаться не раньше середины 21 века, однако сегодня этот прогноз вызывает у ученых определенные сомнения. 

Активность Солнца в 25‑м цикле растет в полтора раза быстрее ожидаемого, и в июне 2023 года индекс достиг значения 163, а в июле — 159. Ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) отмечают, что таких высоких значений не наблюдалось уже более 20 лет.

- Куда двинется Солнце теперь, в наступившем августе, пока непонятно. Новый всплеск активности ожидался этой осенью, и пока трудно предсказать, каким будет его потолок, — отмечают ученые.

За почти 300 лет измерений солнечной активности рекордными остаются значения индекса около 350 — они были достигнуты в середине 20 века. Возможность повторения этих рекордов, по мнению ученых, представляется невероятной. 

Пока рост числа пятен на Солнце пока ведет только к росту числа вспышек, но не к росту их мощности. По настоящему сильных взрывов на Солнце в 25‑м цикле пока не было. Кроме того, почти все они били мимо Земли, поэтому к симметричному отклику на нашей планете это не привело, но рано или поздно состояние светила отразится на состоянии Земли (ее геомагнитной и радиационной обстановке).

Предельные значения, на которые выйдет Солнце в максимуме, который ожидается в 2024 году, пока предсказать невозможно, пишет СитиТраффик.

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