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Следы нефтепродуктов просачиваются из-под земли и попадают в Волгу в районе села Зольного

24 июля 2023 11:10
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В районе села Зольного городского округа Жигулевск специалисты определили место, где происходит выделение нефтепродуктов из почвы.

В районе села Зольного городского округа Жигулевск специалисты определили место, где происходит выделение нефтепродуктов из почвы. Об этом сообщил глава города Илья Сухих. По его словам, вдоль берега появилась пленка, цепляющаяся за водоросли, пишет sovainfo.ru.

 В овраге на территории садового товарищества в границах Зольного происходит выделение нефтепродуктов из почвы.

Аварию обнаружила оперативная группа сотрудников администрации Жигулевска, рассказал Сухих.

Следы нефтепродуктов просачиваются из-под земли и попадают в воду. Уже видна фрагментарная пленка, которая появляется по берегу реки. Пленка цепляется за водоросли. Над водой присутствует запах нефтепродуктов.

- В прошлые годы на этом месте располагался нефтяной промысел. Возможно, изливаются подземные нефтяные хранилища или остатки нефти из скважин, проходя через почву. Администрация городского округа ведет мониторинг ситуации, - прокомментировал глава Жигулевска.

Воду в районе источника загрязнения проверили в Росприроднадзоре и в Рыбнадзоре, добавил Сухих. По его информации, Рыбнадзор констатировал, что биологические ресурсы реки не потерпели ущерба.

А Росприроднадзор ждет заключения экспертов и проводит необходимые мероприятия, чтобы остановить загрязнение воды.

 

Фото:    ru.freepik.com

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