Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Ситуация с озеленением в Самаре снова вызвала недовольство горожан

10 октября 2025 13:29
164
Ситуация с озеленением в Самаре снова вызвала недовольство горожан.

На этот раз критика обрушилась на улицу Красноармейскую в Ленинском районе, где, по словам местных жителей, «спилили деревья и не стали восстанавливать зелёные зоны».

Вместо растений — асфальт, и улица, как отмечают пользователи, «теряет свой облик».

На страницах социальных сетей активисты и простые горожане выразили возмущение: «Такой подход — это не просто потеря красоты, это потеря экосистемы», — написали они.

Однако глава департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский объяснил ситуацию: «Деревья на улице Красноармейской не выживают из-за того, что при строительстве рабаток (узких цветников вдоль дорог) не оставлялось 1,5 метра до ствола.

Это минимальное расстояние, необходимое для здоровья дерева. Из-за агрессивной среды — шума, пыли, бетона — новые растения не успевают приживаться».

В связи с этим власти временно закрыли участки рабаток (элемент ландшафтного дизайна) по Красноармейской и частично по улице Фрунзе.

Пока не будет найдено новое решение по озеленению, эти зоны останутся недоступными.

В Департаменте также сообщили, что уже проведены три встречи по вопросам ландшафтного дизайна. Об этом рассказал портал 63.ру.

В октябре жители смогут увидеть первые изменения. Кроме того, приняты решения, которые позволят организовать системную ежегодную работу по озеленению, пишет Самара-МК. 

