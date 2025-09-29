Синоптики рассказали, каким будет второй месяц осени в Самарской области

121

«По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается 5,5…7,3 градуса, что около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы», — сообщили в Приволжском УГМС.

Судя по прогнозу федеральных метеорологов, в первые пять дней октября дневные температуры будут колебаться в пределах 13-16 градусов, а ночью станут опускаться до 3-4 градусов.

Сентябрь синоптики прогнозировали теплее, чем обычно. А вот количество осадков должно быть близким к многолетним средним значениям. Первые три недели сентября были действительно теплыми. Погода стояла практически летняя.

Резко похолодало на последней неделе месяца. А в ближайшие дни синоптики вообще предупреждают о ночных заморозках. На регион надвигается Скандинавский антициклон. По информации метеорологов, ветер сохранит северное направление, а температурный фон останется ниже климатической нормы, пишет 63.ру.