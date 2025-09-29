Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Синоптики рассказали, каким будет второй месяц осени в Самарской области

29 сентября 2025 13:34
121
Синоптики рассказали, каким будет второй месяц осени в Самарской области

«По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается 5,5…7,3 градуса, что около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы», — сообщили в Приволжском УГМС.

Судя по прогнозу федеральных метеорологов, в первые пять дней октября дневные температуры будут колебаться в пределах 13-16 градусов, а ночью станут опускаться до 3-4 градусов.

Сентябрь синоптики прогнозировали теплее, чем обычно. А вот количество осадков должно быть близким к многолетним средним значениям. Первые три недели сентября были действительно теплыми. Погода стояла практически летняя.

Резко похолодало на последней неделе месяца. А в ближайшие дни синоптики вообще предупреждают о ночных заморозках. На регион надвигается Скандинавский антициклон. По информации метеорологов, ветер сохранит северное направление, а температурный фон останется ниже климатической нормы, пишет 63.ру. 

