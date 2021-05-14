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Школьники Самарской области устроят забег за чистоту Волги

14 мая 2021 10:50
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Школьники Самарской области устроят забег за чистоту Волги

Школы Поволжья и Верхневолжья приглашают присоединиться к акции-плоггингу «Живая Волга». В рамках акции школьники при поддержке учителей устроят забег и соберут мусор на прибрежных территориях Волжского бассейна, а ценное вторсырье отправят на переработку. Лучшие команды получат призы.

Для участия школьных команд в плоггинге «Живая Волга» педагогу - представителю учебного заведения - необходимо зарегистрироваться на сайте конкурс.триподаркадляволги.рф и выполнить несколько шагов:

  • вдохновить школьников на доступные действия ради сохранения Волги с помощью урока «Три подарка для Волги»; 
  • предложить школьникам принять участие в плоггинге и разделить всех желающих на команды от 5 до 10 человек; 
  • организовать 45-минутный забег на природе со сбором мусора и помочь школьникам с сортировкой собранных отходов;
  • передать вторсырье на переработку;
  • поделиться результатами в социальных сетях, используя хештеги  #ДеньВолгиЭкокласс и #ПлоггингЖиваяВолга, а также с организаторами акции в личном кабинете на портале Экокласс.рф.

«Забеги, во время которых очищают природные территории от мусора, набирают популярность в России. Мы предлагаем школьникам Поволжья не оставаться в стороне, ведь плоггинг - это не просто доступный каждому способ заботиться о родной земле и великой реке, но и вариант увлекательно, необычно и с пользой для здоровья провести время в кругу друзей», - говорит Наталья Чудовская, координатор проекта Экокласс.рф. 

Акция продлится до 31 мая. Три команды-лидера по количеству сданного в переработку вторсырья получат в награду командную игру «Эколоджик». Все участники акции будут отмечены дипломами и благодарственными письмами проекта. 
Конкурс организован проектом Экокласс.рф Движения ЭКА в рамках направления по работе со школьниками общероссийской программы «Живая Волга» Coca-Cola в России.

Теги: «Живая Волга» Волга

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