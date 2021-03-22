Самару ждет уже не только календарная весна

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На этой неделе днем столбики термометров днем будут на плюсовой отметке.

Ночью же синоптики обещают совсем небольшое похолодание.

Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью местами по Самарской области максимально опустится до -15°C. Днем прогреется до +3 °C.

Во вторник, 23 марта, облачно с прояснениями. Вновь местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до -7 °C, а днем уже +5 °C. Местами гололедица.

В среду, 24 марта, облачно. Осадки в виде снега по-прежнему будут опускаться на губернию. Ветер потеряет свой напор и силу. Температура воздуха ночью местами достигнет -7 °C, днем же столбики покажут +4 °C, сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, эта зима поставила сразу несколько рекордов как по морозам, так и по внезапным оттепелям.