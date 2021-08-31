Самару атакуют мотыльки

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В Самарской области обнаружилась природная аномалия, напоминающая одну из библейских казней. Рекордное число мотыльков тучами залетают в окна жилых домов и офисов, атакуют сельскохозяйственные угодья и посевы дачников. Фермерам и садоводам еще предстоит оценить причиненный ущерб, пишет Обозрение.

Август 2021 года запомнится жителям Самарской области аномальной жарой и не менее аномальным нашествием лугового мотылька – мелких серых бабочек из семейства огневок-травянок. Засилье летающих насекомых вызывает у жителей серьезные опасения. Мотыльки тучами обитают в подъездах домов, в траве во дворах, залетают в квартиры на свет окон, сидят на фарах машин в ночное время. «Они не кусаются, но их присутствие очень неприятно», — жалуются пользователи соцсетей.

Как отмечают специалисты, луговой мотылек является многоядным, особо опасным и непредсказуемым вредителем. Питаться гусеницы любят на сорных растениях, но в отсутствие сорняков могут сильно вредить культурным растениям. Особенно они неравнодушны к сахарной свекле, овощным культурам, подсолнечнику, кукурузе, однолетним и многолетним травам.

По словам энтомолога Богдана Погадаева, гусеницы лугового мотылька повреждают почти все двудольные полевые и овощные культуры, из злаковых – преимущественно кукурузу (всходы и початки), просо, сорго, а осенью – всходы озимых культур, древесные и кустарниковые насаждения, виноградники.

По данным специалистов, нашествие двукрылых вызвали аномально высокие температуры воздуха и недостаточное количество осадков. Обычно за лето развивается два-три поколения лугового мотылька, но в этом году из-за аномальной жары их количество увеличилось в 3-4 раза.

Луговые мотыльки атаковали не только Самарскую область, но и Саратовскую, Оренбургскую и Челябинскую области, а также города Казахстана.

В Оренбургской области специалисты обследовали свыше 3 тысяч га сельскохозяйственных угодий и выяснили, что луговым мотыльком заселено более 30% обследованных территорий. На Южном Урале только на одном участке мотыльки уничтожили четыре гектара плантации с клубникой.

Полчища мотыльков уже причинили немало хлопот садоводам, тревогу бьют и аграрии.

«Это, может быть, и не такие значимые потери, но для фермеров, чьи объемы и так невелики, эта проблема может быть немаловажной», — цитирует газета «Самарское обозрение» президента ассоциации КФХ Самарской области Виталия Кожеваткина.

«Лугового мотылька в последнее время стало много, однако ущерб урожаю наносит не сама бабочка, а гусеница. Поэтому о вреде мотылька говорить пока рано», — отмечает директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Степное» Владимир Костиков.

— Кирилл Биджанов