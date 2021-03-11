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Самарцы в ходе экоакции сдали 500 кг вторсырья за три часа

11 марта 2021 12:21
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Самарцы в ходе экоакции сдали 500 кг вторсырья за три часа

В предпраздничную субботу 6 марта на парковке ТК Гуд’Ок впервые прошла экоакция «Вторсырьё на благотворительность», цель которой – привлечение  внимание к проблеме вывоза и переработке мусора. Организаторами ее в Самаре является волонтерское объединение “rsbor”.Волонтеры организовали новую точку приема вторсырья у ТК Гуд’Ок. Это местоположение оказалось оптимальным для  всех граждан, желающих сделать город и свою среду обитания чище и лучше. 

За три часа работы точку сбора вторсырья посетило более 200 человек. За это время более 500 кг вторсырья было сдано на переработку и рассортировано по фракциям: макулатура: бумага, картон, металл,  стекло, 8 видов пластика, тетра-пак, батарейки, сломанную технику.  

Активность самарцев в их желании соответствовать новым подходам к сбору мусора порадовала и организаторов, и волонтеров. Многие фракции вторсырья были рассортированы и упакованы для дальнейшей переработки. 

Точка по сборке вторсырья у ТК «Гуд’Ок» оказалась очень удобной  для граждан, приезжающих на пригородных поездах и электричках. Не остались в стороне от этой акции и сотрудники ТК «Гуд’Ок».   Заняв активную жизненную позицию, и оказывая помощь волонтерам, они дали новой экоакции хороший импульс и помогали самарцам сортировать вторсырье.

Следующая экоакция «Вторсырьё на благотворительность» пройдет в первую субботу апреля также на парковке ТК Гуд’Ок. Ожидается, что в преддверии всероссийского субботника, интерес к ней будет еще более высоким. 


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