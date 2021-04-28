Самарцы очистили около 3 гектаров земли

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В субботу, 24 апреля, в парке культуры и отдыха «Молодежный» в Самаре состоялся субботник для жителей города. Мероприятие, организованное усилиями Администрации города Самара и корпоративных волонтеров Макдоналдс, прошло в рамках федеральной экологической акции Макдоналдс #МойЭкоДень.

На центральной аллее парка «Молодежный» в Самаре собрались 118 корпоративных волонтеров Макдоналдс и жителей города. Локация для проведения субботника была выбрана неслучайно – этом году городской парк «Молодежный» силами инициативной группы и волонтеров Макдоналдс должен быть реконструирован в рамках проекта #экопарквСамаре. Совместно с другими неравнодушными организациями и жителями Самары волонтерам удалось очистить территорию площадью более 3 гектаров и собрать более 150 мешков листвы и мелкого мусора, пластиковых отходов, стеклянных бутылок, а также крупных отходов.

Помимо этого, волонтеры приняли участие в мастер-классах по сортировке мусора, узнали о различных практиках дыхания на открытом воздухе, а также внесли свой вклад в будущий рекорд книги Гиннеса – в мае Администрация парка «Молодежный» планирует установить на территории парка 600 скворечников, а участники субботника помогли развесить первые из них в парке.

«Мы очень рады, что в этом году к нашему субботнику в рамках акции #МойЭкоДень присоединилось более 100 человек, которые внесли свой вклад в заботу о родном городе», — говорит Елена Обод, менеджер по производству Макдоналдс в Самаре. — «Мы верим, что совместными усилиями мы не только превратим городской парк «Молодежный» в современную площадку для отдыха, но и сделаем жизнь каждого из нас еще лучше».

В этом году акция #МойЭкоДень продлится с апреля по октябрь, пройдет во всех регионах присутствия сети и охватит более чем 90 городов России. Все мероприятия акции в этом году поддерживаются на платформе социальных и экологических сервисов +1Город – на сайте и в приложении +1Город, доступном в App Store и Google Play.