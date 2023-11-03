Самарцев ждут теплые выходные

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По данным Яндекс Погоды, 4 ноября в Самаре будет малооблачно, а температура достигнет +5°. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 5 ноября, облачно с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет +1°. Днем она поднимется до +6°, а вечером составит +4°.

6 ноября будет пасмурно. Днем температура воздуха прогреется до +10°. Скорость ветра достигнет 2-3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +10°…+19°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Перми и Омска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -2° до 0°.