Самарцев приглашают отметить День эколога и Всемирный день окружающей среды

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5 июня Движение ЭКА приглашает жителей России вместе отметить День эколога и Всемирный день окружающей среды. Все желающие смогут выбрать подходящий для себя способ: провести экопраздник для соседей, узнать о лучших вариантах экологизировать школы и вузы, посадить дерево, связать карьеру с заботой о природе, пройти экологический курс или онлайн-марафон и внести вклад в сохранение сахалинского лосося.

«5 июня мы отмечаем сразу два экологических праздника: Всероссийский день эколога и Всемирный день окружающей среды. Это двойной повод вспомнить, что забота о природе – задача каждого из нас. Экосистема проектов Движения ЭКА к этому дню подготовила чек-лист доступных и увлекательных способов внести вклад в сохранение благоприятной окружающей среды, в котором любой человек вне зависимости от возраста и профессии найдет что-то подходящее для себя», – говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

1) С 12:00 до 14:30 мск проект Экокласс.рф Движения ЭКА устроит Экомарафон. 10 школьных команд, создавших лучшие проекты по экологизации учебных заведений в рамках Всероссийского конкурса «Моя зеленая школа», расскажут о своих разработках и поделятся опытом. Марафон будет интересен школьникам, учителям, родителям и всем, кто хочет вдохновиться реальными примерами и внедрить экопривычки в своей школе. Марафон пройдет на платформе Zoom и в группе во ВКонтакте: vk.com/ecoschools.

Зарегистрироваться можно по ссылке: lk.ecowiki.ru/webinar/ecoclassvebinar20220506.

2) Всероссийский проект «Экодвор» предлагает россиянам 5 июня провести одноименную экопросветительскую акцию для соседей по готовой инструкции. Это увлекательное мероприятие с играми, мастер-классами для детей, обменом вещами и главным атрибутом – пунктом сбора вторсырья. Все организаторы Экодворов смогут принять участие в конкурсе проекта и выиграть денежное вознаграждение в размере от 5 до 35 тысяч рублей! Сайт: мойэкодвор.рф.

3) Программа «Зеленые вузы России» Движения ЭКА открыла в честь Дня эколога доступ к новому пособию «Экологичные решения для вузов. Успешные кейсы». В нем собраны самые свежие и интересные экопрактики российских вузов, которые вдохновят студентов и преподавателей снижать экологический след своего учебного заведения. Чтобы бесплатно получить сборник, необходимо заполнить анкету: forms.gle/SgfN8YqQuVexDpQn6.







4) Проект «Посади лес» Движения ЭКА приглашает россиян в честь праздника внести вклад в восстановление лесов и погашение своего углеродного следа. Для этого на портале можно внести пожертвование на посадку деревьев и получить сертификат, подтверждающий, что на эти средства волонтеры.

Движения осенью 2022 года высадят саженцы на пострадавших от природных бедствий лесных территориях. После посадок все обладатели сертификата получат фото и GPS-координаты молодого леса. Страница оформления сертификата: posadiles.ru/certificate.

5) Путеводитель по «зеленому» рынку России Kapoosta.ru к 5 июня подготовил подборку актуальных вакансий для экологов. Опытные специалисты найдут в ней возможности для продолжения карьерного пути в разных регионах России, а те, кто только планирует связать свою профессиональную сферу с экологией, узнают о вариантах стажировки в «зеленых» компаниях. Подборка доступна по ссылке:

kapoosta.ru/objects/green-career.

6) и 7) Платформа Ecowiki.ru приглашает россиян повысить экологическую грамотность с помощью онлайн-курсов и перейти от теории к практике, присоединившись к онлайн-марафонам. На платформе собрано 11 бесплатных курсов по разным экологическим темам: по циклической экономике, решению мусорной проблемы, защите экоправ, «зеленому» видеоблогингу и другим. Полная подборка доступна по ссылке: ecowiki.ru/courses.

Онлайн-марафоны Ecowiki.ru – это простые действия, которые может совершить каждый для решения той или иной экологической проблемы. В коллекции платформы 17 онлайн-марафонов на различные темы: сохранение лесов, органическое земледелие, экологичное питание, энергосбережение и др. Все марафоны доступны на странице: ecowiki.ru/category/temy.

8) Общественная организация «Эковахта Сахалина» совместно с платформой Ecowiki.ru приглашают 5 июня совершить простое действие, которой поможет сохранить дикий лосось на Сахалине – отправить по готовому шаблону письмо в Правительство России. Текст письма содержит просьбу сократить длину промышленных неводов, чтобы лосось мог попадать на нерест. Жители десятков российских регионов уже отправили более 900 обращений, но все желающие еще могут присоединиться. Подробная информация:

ecowiki.ru/sohranit-krasnoe-zoloto-nashej-strany.