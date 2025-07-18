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Самарцев пригашают принять участие в экологическом субботнике

18 июля 2025 10:01
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Самарцев пригашают принять участие в экологическом субботнике

19 июля жителей Самары приглашают присоединиться к эко-субботнику, который организует благотворительный фонд «Личное участие» и АНО «ЭКИТ» при поддержке администрации города. 

 Точки эко-субботника:
- 10:00 до 13:00 - ул. Советская (точка сбора - ул. Ставропольская, 173, 53.234016, 50.260798). Регистрация: https://clck.ru/3NAU7x; 
- 14:00 до 17:00 – ул. Нагорная (точка сбора – ул. Нагорная, 138, 53.234732, 50.253160). Регистрация: https://clck.ru/3NAU9c. 

В программе, помимо уборки территорий - кофе-брейк, эко-лекция от приглашённых экспертов, эко-квиз и командные задания на свежем воздухе.

 Отметим, что участие школьников возможно в присутствии родителей, законных представителей, кураторов от школы, либо при наличии письменного разрешения родителей.

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