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Самарцам рассказали, какая ожидается зима

13 ноября 2021 10:57
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Самарцам рассказали, какая ожидается зима

В Самаре уже выпал снег, а столбики термометров в ближайшее время начнут опускаться ниже нулевой отметки. О том, какой будет предстоящая зима, рассказывают синоптики.

Росгидрометцентр подготовил прогноз погоды на весь сезон холодов — с октября 2021 по март 2022 г. Однако стоит учитывать, что такие долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер. Таким образом, ученые считают, что температура в некоем регионе будет выше или ниже нормы, с вероятностью более 60%. Если говорить о таких градациях, как «ниже нормы» или «выше нормы», то нужно, чтобы вероятность аномалии противоположного знака была не больше 15%. Норму метеорологи отсчитывают от среднемесячных многолетних значений.

— То есть, скажем, берется средняя месячная, средняя сезонная температура. При осреднении за месяц хаотическая составляющая дает большой вклад, а за два или за три — меньше. Мы делаем прогноз, например, на январь. Но мы не имеем представления, что будет внутри этого месяца, — объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Это будет точно соответствовать известному изречению про «среднюю температуру по больнице».

Среднюю температуру ниже нормы синоптики ожидают в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. Насколько холодно будет, синоптики точно не знают: может, на градус, а может, на пять.

По версии Росгидрометцентра, в январе и феврале следующего года температура в Самарской области ожидается около нормы. По нынешнему прогнозу она составляет около -11 градусов.

В марте 2022 года года синоптики ожидают температуру воздуха около нормы — 5 градусов ниже нуля.

Синоптики Приволжского УГМС дали более точный прогноз о том, что в декабре температура воздуха в 63 регионе составит около -8,5 градуса. Это считается ниже нормы. Только на юго-западе Самарской области ожидаются показатели, близкие к привычным, сообщает ГТРК Самара.

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