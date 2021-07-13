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Самарцам предлагают присоединиться к челленджу «Июль без пластика»

13 июля 2021 09:42
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Самарцам предлагают присоединиться к челленджу «Июль без пластика»

Проект Ecowiki.ru Движения ЭКА запустил челлендж «Июль без пластика». Цель этой акции – повысить осведомленность россиян о вреде одноразового пластика и показать пути снижения мусорного следа в быту и при организации мероприятий. Челендж помогает человеку внедрить экопривычки, чтобы сокращать количество пластикового мусора, и популяризирует экологичное потребление и ответственное отношение к природе. Он продлится до 31 июля.

Проблема мусора в России стоит очень остро. По данным Счетной палаты, россияне ежегодно производят 70 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Причем 90% ТКО захораниваются на полигонах и свалках. Уровень переработки всех отходов все еще крайне низок – не более 7 процентов. То есть практически каждый кусок пластика, который когда-либо производился, до сих пор существует. Многие виды пластиковых изделий невозможно переработать. Они распадаются от 400 до 700 лет и никогда не разлагаются в природе полностью, лишь превращаются в не извлекаемый из природы микропластик.

Команда Ecowiki.ru подготовила и описала идеи и простые шаги, которые помогут любому желающему снизить свой мусорный след, принять участие во всемирном челлендже «Июль без пластика» и сделать свою жизнь более экологичной.

Участвуя в челлендже Ecowiki «Июль без пластика», люди узнают:

  • какие существуют альтернативы самым распространенным одноразовым пластиковым вещам и где их приобрести;
  • как покупать напитки без одноразовых стаканчиков в свою кружку;
  • основные правила организации праздников и мероприятий, чтобы после них оставалось как можно меньше мусора и мероприятие оставляло наименьший экологический след;
  • а также попробуют организовать раздельный сбор отходов дома.

Принять участие может каждый желающий до 31 июля. Для этого нужно зайти на страницу челленджа на платформе Ecowiki.ru: https://ecowiki.ru/plastic_free_july/ и выполнить простые задания:

  1. Пройти онлайн-марафон «Жизнь в стиле «Ноль отходов»: https://ecowiki.ru/zerowaste/. Марафон помогает сократить количество мусора в повседневной жизни и найти приятные альтернативы одноразовым вещам и излишней упаковке.
  2. Или провести любое запланированное в июле мероприятие (День рождения, свадьбу, пикник, вечеринку с друзьями), стараясь сократить его мусорный след. В этом помогут рекомендации бесплатного гида «Как организовать мероприятие в формате Zero Waste»: https://ecowiki.ru/zerowasteevent

Затем поделиться опытом в социальных сетях с хештегами #эковики #жизньнольотходов #июльбезпластика и сдать отчет о выполненных заданиях в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.


Участники будут награждены дипломами от портала Ecowiki.ru, а наиболее активные получат экологичные призы: подарочные наборы для жизни в стиле «Ноль отходов», сертификат на приобретение экотоваров, книги Марии Ершовой «Скажи нет пластику» и Андрея Яковлева «Страна отходов. Как мусор захватил Россию и можно ли ее спасти».

«Уже 10 лет во всем мире проходит акция «Июль без пластика». За это время 326 миллионов человек из 177 стран предприняли шаги для решения проблемы масштабного пластикового загрязнения. Они стараются хотя бы на месяц отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов. Мы приглашаем россиян присоединиться ко всемирному челленджу на российской платформе Ecowiki.ru. Участие в челлендже поможет найти отличные альтернативы одноразовым вещам, пересмотреть свое отношение к повседневному быту и привычкам, развить новые привычки и, возможно, сохранить некоторые из них навсегда, чтобы сделать чище наши дома, улицы, реки, леса, сохранить природу и внести вклад в создание лучшего мира», – координатор платформы Ecowiki.ru Анна Кудашева.

Теги: Пластик челендж ЭКА

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