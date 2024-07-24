Самарцам обещают необычно холодный конец июля

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Синоптики подготовили прогноз аномалии средней температуры воздуха в Самарской области. Данные касаются последних дней июля-2024.

До конца месяца в 63 регионе будет прохладно. Таких температур не было давно.

«По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде июля ожидается на 2° ниже средних многолетних значений», - сообщили региональные метеорологи.

Пасмурно и дождливо будет в ближайшие дни. А оттого и показания столбиков термометров не порадуют.

«Сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный близостью фронтальных разделов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром. Температурный фон ожидается несколько ниже своей климатической нормы», - сообщила синоптик «Приволжского УГМС» Ирина Вытягова.

Ночами в Самарской области будет всего +10…+15 °C. Днем тоже жары не ожидается: до +24°C, пишет ГТРК-Самара.