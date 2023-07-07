Самарскую область ждут очень жаркие выходные

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 8-9 июля.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Самаре будет ясно, а среднесуточная температура составит +35°. Воскресенье, 9 июля, будет облачным с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +36°».

По данным Яндекс Погоды, 8 июля в Самаре будет ясно, а температура достигнет +35°. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 3 м/с.

Воскресенье, 9 июля, будет облачным с прояснениями. Утром температура воздуха составит +27°. Днём она поднимется до +36°, а вечером опустится до +32°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Уфе — здесь температура воздуха прогреется до +28°…+37°.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура не превысит +21°… +25°.