Самарский регион переживёт так называемую "барическую пилу"

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Вместе с резким похолоданием в Самарскую область придут и перепады атмосферного давления. До конца недели регион переживёт так называемую "барическую пилу".

Нормативное атмосферное давление для Самарской области составляет 752 мм ртутного столба. Согласно данным сайта meteoinfo.ru, утром в среду 22 декабря этот показатель был значительно ниже и составлял 744 мм рт ст. При этом синоптики Приволжского гидрометеоцентра предупредили о смещении циклона в сторону Урала, а на территории нашего региона окажется его хвост вместе с холодом арктических широт. Перепады температуры будут сопровождаться изменением давления.

Различные источники прогнозируют отличные друг от друга прогнозы. Некоторые из них внушают опасения. Так по данным сайта Метеонова, в пятницу и субботу будут резкие скачки атмосферного давления. Пик придётся на ночь 25 декабря, когда показатели превысят на 10 пунктов нормативные и составят 762 мм рт ст, при этом уже 26 декабря давление упадет ниже нормы на 6 пунктов до 746 мм рт ст. Таким образом, за короткий промежуток времени скачок будет сразу на 16 мм рт ст.

Возможно в этот период ухудшение самочувствия метеочувствительных людей. Как всегда, специалисты советуют таким гражданам не злоупотреблять вредными привычками и снизить физическую нагрузку, сообщат ГТРК Самара.