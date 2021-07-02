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Самарский ПАО «ОДК-Кузнецов» выпустил в Волгу мальков стерляди

2 июля 2021 11:45
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Самарский ПАО «ОДК-Кузнецов» выпустил в Волгу мальков стерляди

ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) проведена акция по выпуску в Волгу мальков стерляди. Всего в реку выпущено свыше 31 тысячи штук молоди. 

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации провела уже ставшую традиционной экологическую акцию по выпуску в Саратовское водохранилище реки Волга мальков-сеголеток краснокнижной рыбы - стерляди. Мальки были выращены в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

Комиссия, в состав которой вошли представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства, подтвердила удовлетворительное состояние мальков, проверила их количество и навеску перед выпуском в естественную среду обитания. 

Всего в Волгу в районе села Винновка выпущены 31 тысяча 230 мальков стерляди. Общая биомасса выпущенной молоди составила 51 килограмм, каждая особь весит примерно 1,6 грамма. Благодаря тому, что перед искусственным зарыблением мальки были приспособлены к речной воде и температурному режиму, переселение их в естественную среду обитания прошло успешно.  

«Выпуск ценной породы рыбы в Волгу — часть системной работы «ОДК-Кузнецов» по охране окружающей среды в Самарской области. При создании новых производств мы также уделяем повышенное внимание вопросам экологической безопасности. В 2020 году предприятием произведена полная реконструкция центральных очистных сооружений, позволяющая повысить эффективность очистки производственных стоков перед поступлением в городские сети до 99,9%. В системах вентиляции новых корпусов предусмотрены фильтры с эффективностью очистки 100%, что полностью исключает загрязнение атмосферного воздуха», – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. 

 

Теги: Волга мальки ОДК-Кузнецов рыба стерлядь

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