Самарский минлесхоз расторгнет договор на разработку плана адаптации к изменениям климата в регионе

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Об этом сообщил глава министерства Алексей Веселов в ходе заседания комитета по ЖКХ Губернской думы.

Министерство лесного хозяйства Самарской области намерено расторгнуть договор на разработку регионального плана адаптации к изменениям климата, заключенный в августе 2022 года. Его стоимость составляет 7 млн рублей. В плане должно быть предусмотрено проведение оценки климатических рисков для территорий и населения, хозяйственной и иной деятельности (в том числе для инфраструктуры), а также для отраслей экономики, включая предполагаемые затраты на ликвидацию последствий изменений климата или предотвращение их воздействия.

Об этом сообщил глава министерства Алексей Веселов во время заседания комитета по ЖКХ Самарской губернской думы 15 декабря 2022 года, отвечая на вопросы о том, как реализовывалась в 2022 году программа об охране окружающей среды.

По словам министра, договор на выполнение работ был заключен с институтом из Алтайского края, однако теперь планируется его расторгнуть из-за некачественно выполненных работ. На вопрос депутатов о том, будет ли переноситься указанное мероприятие на 2023 год, он пояснил, что министерство выполнит работы до конца 2022 года за счет сэкономленных средств, пишет СитиТраффик.