Самарский ботсад высадил десант редких растений

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Ботанический сад Самарского университета им. Королёва провел самое массовое за свою историю и первое за последние девять лет переселение редких видов растений в дикую природу. Более 600 растений, выращенных в Ботаническом саду, были единовременно высажены в один из октябрьских дней на участках в Чубовской степи в Кинельском районе Самарской области. Работы проводились в рамках государственного контракта по заданию регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. В числе массовых переселенцев - пион тонколистный, который, по мнению ученых, мог быть прообразом знаменитого аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова.

Так ученые пытаются вернуть и сохранить биологическое разнообразие флоры региона и создать новые устойчивые популяции исчезающих или уже исчезнувших растений. Последний раз Ботсад проводил реинтродукцию в 2013 году, после чего осуществлялся лишь мониторинг высаженных растений.

Предназначенные для пересадки растения выращивали в Ботсаду на специальных разводных грядках в виде укорененных черенков и делёнок (частей кустов) с почками. За день-два до реинтродукции их выкапывают и помещают в пакеты из толстой пленки в ожидании переезда. Главное условие на этом этапе - чтобы погода не подвела.

Работа самарских ученых получила высокую оценку Международного совета ботанических садов по охране растений (BGCI). В природу региона возвращено более десятка редких видов растений, в том числе ученым удалось добиться стабильности и даже роста популяции пиона тонколистного, считающегося прообразом "аленького цветочка".