Я нашел ошибку
Главные новости:
Многоэтажкам у парка 60-летия Советской власти в Самаре быть
Многоэтажкам у парка 60-летия Советской власти в Самаре быть
Рекламы фастфуда может стать меньше
Рекламы фастфуда может стать меньше
В Самаре пока не могут снести четыре старых дома
В Самаре пока не могут снести четыре старых дома
Самарские ливневки готовят к таянию снега
Самарские ливневки готовят к таянию снега
Сегодня отмечают день рождения Юрия Гагарина
Сегодня отмечают день рождения Юрия Гагарина
Ремонт картами ждет улицу Аэродромную в Самаре
Ремонт картами ждет улицу Аэродромную в Самаре
Самарская область не вошла в число самых коррумпированных
Самарская область не вошла в число самых коррумпированных
В Самаре Лада Веста не поделила перекресток с Ниссаном
В Самаре Лада Веста не поделила перекресток с Ниссаном
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинский музей приглашает на лекцию "Зачем городу архив?"
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарских автомобилистов предупреждают о тумане

9 марта 2021 10:01
146
Самарских автомобилистов предупреждают о тумане

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с сохранением в первой половине дня 9 марта местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.        

Объявлен желтый уровень опасности. Необходимо соблюдать осторожность на дорогах. Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию. 
Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно.

Напомним, ранее в начале марте уже поступали предупреждения о тумане и сильном ветре.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
9 марта 2021  11:11
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
ЖКХ
105
Он записал песню
8 марта 2021  20:00
Дмитрий Азаров спел для женщин губернии
Социум
480
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
8 марта 2021  10:49
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
Социум
627
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
7 марта 2021  13:24
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Социум
764
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Здравоохранение
966
Весь список