Самарских автомобилистов предупреждают о тумане

146

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с сохранением в первой половине дня 9 марта местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Объявлен желтый уровень опасности. Необходимо соблюдать осторожность на дорогах. Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно.

Напомним, ранее в начале марте уже поступали предупреждения о тумане и сильном ветре.