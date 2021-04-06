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Самарские школьники помогут ценным отходам обрести вторую жизнь

6 апреля 2021 12:10
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Самарские школьники помогут ценным отходам обрести вторую жизнь

В России стартует конкурс «Школьный экодвор». Учителям и школьникам предлагают доступными способами внести вклад в решение мусорной проблемы в своем городе: собрать вторсырье, организовав на базе школы веселый экопраздник или точку приема отходов, и отправить собранное на переработку. Самые активные участники в каждом регионе выиграют призы.

Чтобы присоединиться к конкурсу «Школьный Экодвор», учителю при поддержке школьников и их родителей необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф;
  • подготовиться к празднику: выбрать формат, договориться с заготовителем вторсырья, пригласить гостей;
  • провести «Школьный экодвор» и/или установить точку сбора отходов;
  • передать собранное вторсырье на переработку; 
  • поделиться результатами в личном кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф.

В помощь участникам на сайте школьныйэкодвор.рф собраны пошаговые инструкции и методические материалы для организации и проведения праздника «Экодвор». Для оперативного вывоза собранных отходов на переработку в ряде российских городов можно будет связаться с волонтерами-координаторами акции. 

Конкурс продлится до 25 мая, а 1 июня жюри назовет школы-победители в каждом регионе-участнике. При оценке праздников будет учитываться количество собранного вторсырья, охват мероприятий, творческий подход к их организации и качество оформления результатов в личном кабинете. Победители получат удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора, а все учителя-организаторы праздников — именные дипломы.

«Школьный Экодвор» проходит в рамках школьного компонента всероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России, организатором выступает портал Экокласс.рф Движения ЭКА при поддержке The Coca-Cola Foundation.

«Конкурс поможет всем участникам школьной жизни: педагогам, учащимся и их родителям - интересно и познавательно провести время, сплотившись в полезном соревновании. А подрастающее поколение благодаря участию в организации праздника на равных с учителем освоит способы грамотного обращения с отходами и осознает, что даже в юном возрасте можно что-то делать для решения глобальных экологических проблем», — надеется Наталья Чудовская, координатор проекта Экокласс.рф.

«Учителя и школьники - одни из самых активных участников всероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России, которые с энтузиазмом включаются в  просветительские экоуроки, участвуют в акциях и марафонах, посвященных раздельному сбору отходов. Надеемся, что весенний конкурс «Школьный экодвор»  найдет у них отклик, сделает досуг еще интересней и положит начало школьной и домашней традиции сортировать отходы круглый год», — говорит Александр Горбачев, менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия.

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