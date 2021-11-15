Самарские школьники могут поучаствовать в театральном экопроекте и сохранить окружающую среду

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Самарский театр юного зрителя «СамАрт» и компания МТС сообщают о старте социального экологического проекта «Пойдем в театр!». В рамках проекта самарские школьники и их родители смогут присоединиться к акции по сбору и экологичной утилизации бумажного вторсырья и принять участие в создании гида для юных посетителей театра.

В течение недели дети и взрослые могут приносить в салоны МТС и мобильный пункт приема, расположенный рядом с «СамАртом», старые школьные тетради, альбомы, журналы и другую бумажную продукцию. Вся собранная макулатура будет передана на переработку, а на получившейся из вторсырья бумаге до конца 2021 года будет напечатан тираж театрального гида, объясняющего детям основные правила поведения до и во время спектакля и рассказывающего о том, как научиться актерскому мастерству.

«Мы не первый год дружим и сотрудничаем с компанией МТС, на нашем совместном счету уже несколько добрых проектов – это и чтение сказок детям по телефону весной прошлого года, в котором охотно приняли участие актеры нашего театра, и интерактивные фотовыставки в фойе «СамАрта», полюбившиеся нашим посетителям. Идея создания гида для юных зрителей была у нас давно, и мы очень рады, что и здесь МТС нас поддержала и помогла», - рассказала заместить директора по работе со зрителем и развитию театра "СамАрт" Юлия Бизяева.

«Мы реализуем довольно много социальных проектов на территории Самарской области и всегда стремимся делать их комплексными и максимально полезными для жителей региона. В нашей совместной с «СамАртом» инициативе могут принять участие и те, кто небезразличен к экологии и выступает за бережное использование ресурсов, и те, кто любит театр и посещает его всей семьей. А для детей и подростков, вдохновленных театром и мечтающих играть на сцене, уже много лет существует наш проект «Поколение М», помогающий школьникам развивать их творческие способности», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.