Самарская область приняла экологический автопробег «Чистая страна 2.0» 

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Автоколонна всероссийского экологического проекта «Чистая страна 2.0», реализуемого при партнёрстве Федерального экологического оператора из Москвы в поддержку национального проекта «Экология», 17 сентября прибыла в Самарскую область.

Автопробег из мусоровозов, стартовавший 6 сентября из национального парка «Лосиный остров», преодолеет порядка 3 тысяч километров и проедет по основным городам ПФО - 11 субъектам России. В городах маршрута организаторы проекта (Ассоциация «Чистая страна» и Минприроды России) запланировали целую серию активностей, в числе которых мероприятия деловой программы.

В ходе круглого стола, организованного в рамках автопробега «Чистая страна 2.0» была озвучена информация о том, что Самара потратит на объекты обращения с ТКО более 5 млрд рублей. Они будут введены в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента национальных проектов и государственных программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Андрей Сыпачев. В самарском регионе активно реализуются мероприятия национального проекта «Экология», вопросы экологии находятся под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова и являются важной составляющей инициированной им стратегии лидерства.

На мероприятии прозвучало, что в настоящий момент регион в два раза превышает целевой показатель по утилизации отходов. Он составляет 3,1%. Более 33% ТКО подлежат переработке и порядка 7% – захоронению на полигонах. До 2025 года в области планируют ввести в эксплуатацию семь новых мусоросортировочных комплексов, шесть полигонов и четыре объекта утилизации ТКО. Кроме этого, еще один МСК и один полигон будут модернизированы. Расходы на реализацию этих проектов составят 5 млрд 308 миллионов рублей.

«Все эти мероприятия финансируются только за счет внебюджетных источников, – заявил о проблематике Андрей Сыпачев. – Такое положение несомненно приведет к увеличению единого предельного тарифа регоператора. И это касается не только юридических лиц и предприятий, но и жителей. Чтобы нивелировать эту напряженность и достичь показателей нацпроекта «Экология», необходимо предусмотреть меры поддержки инвесторов за счет выделения средств из федерального бюджета на строительство объектов по обработке ТКО». Кроме того, Андрей Сыпачев отметил, что сегодня необходимо дополнить законодательство в части регулирования отношений в области обращения со вторичными материальными ресурсами. Утилизация в настоящий момент – это нерегулируемый вид деятельности, и тариф на нее не установлен.

«В рамках реализации реформы уже подготовлен и внесен в правительство проект закона о внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты по вопросам обращения со вторичными материальными ресурсами, согласно которым устанавливается новое понятие и правила вовлечения в хозяйственный оборот ВМР», – сообщил присутствующим начальник отдела отраслевого взаимодействия Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Роман Хасанов.

Участники круглого стола также обсудили проблему обращения с отходами, не включенными в ТКО, в том числе — I-II классов опасности. Ежегодно на территории РФ их образуется порядка 300 тысяч тонн. К ним относятся аккумуляторы, ртутные лампы, батарейки и многое другое. Основной объем составляет органика химического производства, которая представляет собой серьезную угрозу, если не будет утилизирована особым образом. Чтобы этого избежать, с 1 марта 2022 года промышленные предприятия России начинают работать по новым правилам. Федеральный экологический оператор в автоматизированном режиме увидит путь отходов от места образования до переработки.

«Сейчас завершается опытная эксплуатация федеральной государственной информационной системы (ФГИС ОПВК), созданной для экологически безопасного обеспечения деятельности по обращению с отходами. Все отходообразователи будут обязаны размещать информацию об образовании отходов I и II классов во ФГИС ОПВК и передавать их федеральному оператору на переработку. В свою очередь, федеральный оператор будет проводить конкурсы на переработку и транспортирование отходов, в которых смогут принять участие добросовестные организации, имеющие действующие лицензии для осуществления данных видов деятельности», — рассказал руководитель проекта ФГУП «ФЭО» Рафаиль Сатаев. Он также добавил, что ФГИС ОПВК работает в тестовом режиме с 2020 года и многие промышленные предприятия Самарской области уже внести свои данные в эту систему, проявив экологическую ответственность.

В Самаре также озабочены контролем за движением строительного мусора. Участники круглого стола выступили с инициативой о включении их в национальный проект «Экология», так как эти отходы зачастую составляют основной объем несанкционированных свалок в регионе.

Еще одну остановку участники автопробега «Чистая страна 2.0» совершили в самарском парке Гагарина. Здесь жители смогли увидеть выставку современных мусоровозов и узнать больше об их возможностях. Также на экологическом празднике в ходе игр (не только спортивных, но и просветительских) эко-баскетбол и эко-хоккей самарцам объяснили, какие отходы можно переработать, а какие – нет.

Все мероприятия проекта проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Завершится экологический день концертом, а далее автоколонна направилась в Набережные Челны, которые станут следующей точкой маршрута.

Скачать видео-ролик о «Чистой стране» в самарском регионе можно здесь.

Фото: пресс-служба правительства СО