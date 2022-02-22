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Самарская область попала на интерактивную карту возобновляемых источников энергии

22 февраля 2022 14:01
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Самарская область попала на интерактивную карту возобновляемых источников энергии

Российский Гринпис выпустил интерактивную карту, на которой собрал действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции и малые ГЭС. Всего в России сейчас действует около 210 таких объектов. В Самарской области один объект возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 75 МВт*.

Российский Гринпис выпустил интерактивную карту, на которой собрал действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции и малые ГЭС. Всего в России сейчас действует около 210 таких объектов. 

Карта показывает, в каких регионах развивается возобновляемая энергетика, также можно узнать установленную мощность каждого из объектов и год введения их в эксплуатацию. Информация собрана на основе открытых данных. В карту не вошли крупные плотинные ГЭС, поскольку их строительство и эксплуатация негативно влияют на биоразнообразие, экологическое состояние рек и зачастую связано с необходимостью затопления масштабных территорий. 

«Есть стереотип, что возобновляемой энергетики в России нет. Мы создали эту карту, чтобы показать, что это не так. На примере конкретных регионов можно увидеть, как в нашей стране реализуются инициативы в области зелёной энергетики. Возобновляемые источники энергии позволяют сократить использование ископаемого топлива, сопутствующие выбросы парниковых газов и помогают внести важный вклад в борьбу с климатическим кризисом», – прокомментировал руководитель программы «Зелёная энергетика» Владимир Асикритов.

Россия начала развивать возобновляемую энергетику относительно недавно: ещё несколько лет назад в стране не было крупных промышленных солнечных и ветровых электростанций. 

Но потенциал ВИЭ в России пока ещё не используется на полную мощность. Россия обладает колоссальной возможностью для замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. В перспективе наша страна может стать одним из лидеров по развитию климатически дружественной энергетики. 

По мере запуска новых объектов ВИЭ карта будет дополняться.

Посмотреть на карту можно на сайте.

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