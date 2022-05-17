Самарская область активно участвует в премии Экология - дело каждого

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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» принимает активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого». Его воспитанники представили работы в номинации «Экорисунок». Девятилетний Прохор Шутков прислал рисунок под названием «Экоавтомобиль поможет сохранить чистый воздух», на котором изобразил экологически чистый транспорт, не наносящий вреда природе. Его ровесник Иван Русин своим рисунком призвал не разводить костры в лесу, так как это может нанести большой урон природе.

По итогам прошлого года всего свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники в прошлом году приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого», получили ноутбуки. Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России.

Ноутбуки были переданы в учреждения Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Челябинской, Сахалинской, Ульяновской, Свердловской, Московской, Амурской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской, Вологодской, Курской, Тамбовской и Тульской областей, Татарстана, Калмыкии и ХМАО-Югры.

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. В этом году от таких учреждений мы уже приняли свыше 300 работ из более чем 70 детских домов. Хочу пожелать и дальше быть активными и продолжать участвовать в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений. Экология - дело каждого. Если мы вместе будем что-то менять, даже в элементарных поведенческих привычках, то чище и здоровее будет окружающий мир», - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

ООО «Хартия» предоставила гаджеты для детских домов и интернатов, отмеченных премией «Экология-дело каждого».

В марте прошлого года премию учредил Росприроднадзор для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.

В премии могут участвовать дети и подростки от 6 лет до 17 лет. Приём заявок проводится до 1 октября 2022 года. Подать её можно на сайте www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри.