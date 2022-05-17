Я нашел ошибку
Главные новости:
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
День Волги пройдет в Самаре
День Волги пройдет в Самаре
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарская область активно участвует в премии Экология - дело каждого

17 мая 2022 10:11
115
Самарская область активно участвует в премии Экология - дело каждого

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» принимает активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого». Его воспитанники представили работы в номинации «Экорисунок». Девятилетний Прохор Шутков прислал рисунок под названием «Экоавтомобиль поможет сохранить чистый воздух», на котором изобразил экологически чистый транспорт, не наносящий вреда природе. Его ровесник Иван Русин своим рисунком призвал не разводить костры в лесу, так как это может нанести большой урон природе.  

По итогам прошлого года всего свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники в прошлом году приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого», получили ноутбуки. Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России.

Ноутбуки были переданы в учреждения Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Челябинской, Сахалинской, Ульяновской, Свердловской, Московской, Амурской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской, Вологодской, Курской, Тамбовской и Тульской областей, Татарстана, Калмыкии и ХМАО-Югры.

«Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. В этом году от таких учреждений мы уже приняли свыше 300 работ из более чем 70 детских домов. Хочу пожелать и дальше быть активными и продолжать участвовать в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений. Экология - дело каждого. Если мы вместе будем что-то менять, даже в элементарных поведенческих привычках, то чище и здоровее будет окружающий мир», - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

ООО «Хартия» предоставила гаджеты для детских домов и интернатов, отмеченных премией «Экология-дело каждого».

В марте прошлого года премию учредил Росприроднадзор для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысяч заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.

В премии могут участвовать дети и подростки от 6 лет до 17 лет. Приём заявок проводится до 1 октября 2022 года. Подать её можно на сайте www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
376
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1415
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
867
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
817
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
908
Весь список