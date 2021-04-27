Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область присоединится к Всероссийской акции "Культурный хоровод"
Самарская область присоединится к Всероссийской акции "Культурный хоровод"
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Двое жителей Самарской области незаконно легализовали 140 мигрантов
Двое жителей Самарской области незаконно легализовали 140 мигрантов
Самолеты из Самары чаще будут летать в Дубай
Самолеты из Самары чаще будут летать в Дубай
В детсадах Самарской области могут вновь включить отопление
В детсадах Самарской области могут вновь включить отопление
В Самарской области наградили победителей конкурса среди военной полиции ЦВО «Страж порядка»
В Самарской области наградили победителей конкурса среди военной полиции ЦВО «Страж порядка»
Указ о майских каникулах изменил планы практически каждого пятого россиянина
Указ о майских каникулах изменил планы практически каждого пятого россиянина
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарская молодежь поможет б/у зубным щеткам стать тротуаром

27 апреля 2021 09:23
88
Самарская молодежь поможет б/у зубным щеткам стать тротуаром

Движение ЭКА и компания SPLAT запустили акцию #ЩеткаСдавайся для школьников и студентов со всей России. Организаторы приглашают провести сбор использованных зубных щеток и отправить их на переработку. Самые активные участники получат награды.

Принять участие в акции могут учащиеся любого образовательного учреждения индивидуально или командой единомышленников. Для этого необходимо выбрать формат участия и собрать использованные зубные щетки для передачи на переработку в специальные контейнеры, установленные в магазинах торговой сети «Перекрёсток» в период с 26 апреля по 26 мая 2021. Собранное вторсырье будет использовано для изготовления тротуарной плитки. 

Сайт акции: щеткасдавайся.рф

Если вы - команда:

  • 1. зарегистрируйтесь на сайте щеткасдавайся.рф;
  • 2. расскажите об акции в своем учреждении;
  • 3. проведите тематическое занятие;
  • 4. организуйте сбор использованных зубных щеток до 26 мая 2021;
  • 5. собранные щетки передайте для последующей переработки в ближайший магазин «Перекрёсток», где установлен специальный контейнер от SPLAT;
  • 6. поделитесь результатами с организаторами до 31 мая 2021.

Если вы - учащийся:

  • 1. отнесите использованные зубные щетки в ближайший магазин «Перекрёсток», где установлен специальный контейнер от SPLAT;
  • 2. выложите в социальных сетях пост с фотографией с хештегами #ЩеткаСдавайся #Экокласс #аббревиатура учреждения;
  • 3. “бросьте вызов” трем друзьям - пригласите их к участию в акции; 
  • 4. поделитесь результатами с организаторами до 31 мая 2021.

По итогам конкурса будут выбраны три команды-победителя, которые получат подарки от компании SPLAT. Учащиеся, принявшие индивидуальное участие, будут награждены благодарственными письмами.

Организаторами акции выступают компания SPLAT, торговая сеть «Перекрёсток» и портал Экокласс.рф Движения ЭКА. Результаты акции будут объявлены 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

«Сбор использованных зубных щеток - малое, но очень понятное и поэтому доступное действие для тех, кто только начал задумываться о сохранении окружающей среды. Надеемся, что с помощью акции мы сможем показать, что снижать свой экослед под силу каждому», - отмечает Наталья Чудовская, координатор портала Экокласс.рф.

Акция #ЩеткаСдавайся проходит уже во второй раз. В январе 2021 года были подведены итоги конкурса среди студентов. Общими усилиями удалось собрать более 1800 зубных щеток, которые были отправлены на переработку. 

Акция среди школьников является продолжением инициативы SPLAT и торговой сети «Перекрёсток», которая стартовала в августе 2020 года. Специальные контейнеры для сбора щёток были установлены во всех супермаркетах торговой сети «Перекрёсток» по всей России.  Проект, который является частью инициативы Zero Waste, призван мотивировать людей более ответственно и осознанно подходить к вопросу переработки отходов и вместе с тем сделать этот процесс максимально простым и удобным для потребителей.

«Мы рады, что акция #ЩеткаСдавайся нашла хороший отклик среди студенческой аудитории. В ходе конкурса мы получали много запросов от образовательных учреждений и поэтому решили организовать подобную акцию для учащихся. Очень надеемся на их активность и включенность. Из собранных зубных щеток будет создана тротуарная плитка, которую положат в малых городах России», - комментирует Светлана Копытина, руководитель экологических проектов SPLAT.

Теги: акция ЩеткаСдавайся Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всероссийская акция Узнай о своих долгах приглашает самарцев
23 апреля 2021, 14:02
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
Использование сервиса позволит своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам. Общество
452
Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.
22 апреля 2021, 19:56
«Сад памяти»: на площади 2,5 га в СО создадут новый геоглиф в форме числа «60» 
Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос. Общество
898
На всей территории Самарской области весной 2021 года запланировано 48 мероприятий.
22 апреля 2021, 19:47
Самарская область принимает участие в международной акции «Сад памяти»
Самарская область принимат участие в международной акции «Сад памяти». Общество
571

В центре внимания
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
8
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
93
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
240
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
336
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
345
Весь список