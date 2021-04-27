Самарская молодежь поможет б/у зубным щеткам стать тротуаром

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Движение ЭКА и компания SPLAT запустили акцию #ЩеткаСдавайся для школьников и студентов со всей России. Организаторы приглашают провести сбор использованных зубных щеток и отправить их на переработку. Самые активные участники получат награды.

Принять участие в акции могут учащиеся любого образовательного учреждения индивидуально или командой единомышленников. Для этого необходимо выбрать формат участия и собрать использованные зубные щетки для передачи на переработку в специальные контейнеры, установленные в магазинах торговой сети «Перекрёсток» в период с 26 апреля по 26 мая 2021. Собранное вторсырье будет использовано для изготовления тротуарной плитки.

Сайт акции: щеткасдавайся.рф

Если вы - команда:

1. зарегистрируйтесь на сайте щеткасдавайся.рф;

2. расскажите об акции в своем учреждении;

3. проведите тематическое занятие;

4. организуйте сбор использованных зубных щеток до 26 мая 2021;

5. собранные щетки передайте для последующей переработки в ближайший магазин «Перекрёсток», где установлен специальный контейнер от SPLAT;

6. поделитесь результатами с организаторами до 31 мая 2021.

Если вы - учащийся:

1. отнесите использованные зубные щетки в ближайший магазин «Перекрёсток», где установлен специальный контейнер от SPLAT;

2. выложите в социальных сетях пост с фотографией с хештегами #ЩеткаСдавайся #Экокласс #аббревиатура учреждения;

3. “бросьте вызов” трем друзьям - пригласите их к участию в акции;

4. поделитесь результатами с организаторами до 31 мая 2021.

По итогам конкурса будут выбраны три команды-победителя, которые получат подарки от компании SPLAT. Учащиеся, принявшие индивидуальное участие, будут награждены благодарственными письмами.

Организаторами акции выступают компания SPLAT, торговая сеть «Перекрёсток» и портал Экокласс.рф Движения ЭКА. Результаты акции будут объявлены 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

«Сбор использованных зубных щеток - малое, но очень понятное и поэтому доступное действие для тех, кто только начал задумываться о сохранении окружающей среды. Надеемся, что с помощью акции мы сможем показать, что снижать свой экослед под силу каждому», - отмечает Наталья Чудовская, координатор портала Экокласс.рф.

Акция #ЩеткаСдавайся проходит уже во второй раз. В январе 2021 года были подведены итоги конкурса среди студентов. Общими усилиями удалось собрать более 1800 зубных щеток, которые были отправлены на переработку.

Акция среди школьников является продолжением инициативы SPLAT и торговой сети «Перекрёсток», которая стартовала в августе 2020 года. Специальные контейнеры для сбора щёток были установлены во всех супермаркетах торговой сети «Перекрёсток» по всей России. Проект, который является частью инициативы Zero Waste, призван мотивировать людей более ответственно и осознанно подходить к вопросу переработки отходов и вместе с тем сделать этот процесс максимально простым и удобным для потребителей.

«Мы рады, что акция #ЩеткаСдавайся нашла хороший отклик среди студенческой аудитории. В ходе конкурса мы получали много запросов от образовательных учреждений и поэтому решили организовать подобную акцию для учащихся. Очень надеемся на их активность и включенность. Из собранных зубных щеток будет создана тротуарная плитка, которую положат в малых городах России», - комментирует Светлана Копытина, руководитель экологических проектов SPLAT.