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"Самарская лука": в декабре в приют для пострадавших диких животных попали два лебедя-шипуна

11 декабря 2022 21:53
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Из Красноармейского района Самарской области привезли взрослую птицу с поврежденным крылом.

В начале декабря в приют для пострадавших диких животных попали два лебедя-шипуна.

5 декабря из Красноармейского района Самарской области привезли взрослую птицу с поврежденным крылом  — по словам очевидцев, лебедь  задел провода ЛЭП  под высоким напряжением. В результате ветеринарного осмотра выяснилось, что крыло сломано и птице требуется операция. Найти специалистов по лечению диких крупных птиц в нашей области очень сложно. Сотрудники парка прикладывают все усилия, чтобы помочь этой огромной красивой птице.

6 декабря сотрудники службы спасения Тольятти совместно с сотрудниками национального парка и представителями Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям  провели  целую спасательную операцию по освобождению из ледяного плена и рыболовной лески ещё одного лебедя. Был спасён лебедь подросток – птенец весеннего выводка, ещё серый, совсем не похожий на взрослых птиц. Тот самый «гадкий утёнок» из известной всем сказки. По словам ветеринаров Жигулёвской СББЖ, малыш цел и здоров, но слаб.

Обе птицы помещены в тёплые вольеры под непрерывным наблюдением и заботой специалистов нацпарка. Лебедь-шипун занесён в Красную книгу Самарской области, сообщает пресс-служба парка.

 

Фото:   пресс-служба парка

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