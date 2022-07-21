Самара вошла в число наименее обеспеченных зелеными насаждениями городов страны

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Самара вошла в число наименее обеспеченных зелеными насаждениями крупных городов страны. Такие данные содержатся в рейтинге, опубликованном экспертами аналитической компания Marketing Logic. Проанализировав открытые данные и использовав современные геоинформационные технологии, исследователи пришли к выводу, что доля лесов и парков в Самаре составляет всего 21%. По этому показателю столица 63 региона заняла второе место с конца рейтинга среди крупнейших городов страны – в мегаполисах-миллионниках зелени оказалось меньше только у Омска (20%). Ученые рассказали журналисту «КП-Самара», чем грозит городу дефицит зелени и что можно сделать для решения проблемы.

Как рассказали авторы рейтинга, при своих расчетах они опирались на долю зеленых насаждений, включая парки и скверы, нацпарки, леса и сады, расположенные на территории городов в их официальных административных границах. Геоинформационная платформа выделила все зеленые зоны в отдельные полигоны, а затем аналитики посчитали их долю от общей площади мегаполисов. В итоге больше всего площадь зеленых насаждений оказалась в Сочи – почти 90%. Замыкает рейтинг Астрахань – здесь парки и скверы занимают всего 5% площади. Самара же вошла в ТОП-5 крупнейших российских городов с наименьшим количеством зелени на улицах.

- Близость парков и лесопарков – это один из ключевых показателей экологического благополучия города, - отметил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин. -Мы надеемся, что наше исследование подчеркнет возможности, которые есть у городов и подскажет им направление развития.

Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», каким должно быть количество зелени в городе и чем Самаре грозит ее дефицит.

- Значение имеет не столько процент зеленых насаждений на территории города, сколько равномерность их распределения, а также удаленность внутренних территорий города от границ окружающих мегаполис зеленых зон, - пояснил замдиректора Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов. – Тольятти в этом плане находится в более выигрышной ситуации, нежели Самара, за счет городских лесов, расположенных между районами. В целом же ни парки, ни скверы нельзя отнести к экологии города, они лишь обеспечивают комфорт жизни человека.

Председатель Всероссийской Зеленой лиги, эколог Сергей Симак отмечает, что дефицит зеленых насаждений в Самаре сегодня действительно серьезный.

- Еще в 2009 году я проводил исследование, которое выявило дефицит зелени в Самаре в 40% от норматива, определенного СНИПом по благоустройству и планировке территории. Сейчас эти СНИПы, к сожалению, уже отменены, однако они могут служить ориентиром, - рассказал Сергей Симак журналисту «КП-Самара». – С тех пор в городе дополнительно уничтожили немало зеленых насаждений, например, в Дубках, на границе лесопарка 60-летия Советской власти, во дворах, при строительстве. Так что сейчас этот дефицит, к сожалению, уже больше. В целом же по отменены нормативам зеленые насаждения общего пользования должны занимать не менее 40% территории города, в том числе – не менее 25% территории каждого из районов, из них – не менее 10% должны составлять крупные парки и лесопарки. Также существует другая методика расчетов, по которой на каждого жителя города должно приходиться не менее 10 квадратных метров зелени.

Эколог отметил, что зеленые насаждения – необходимый элемент инфраструктуры мегаполиса, который в первую очередь обеспечивает благоприятную среду для жизни горожан.

- Дефицит зелени в городе в глобальных масштабах не влияет на климат в мире или в стране. Из-за того, что в конкретном дворе спилят три, четыре, пять деревьев общемировой климат и экологический баланс, конечно, не изменятся, - говорит Сергей Симак. – А вот микроклимат в этом самом дворе серьезно пострадает. Здесь станет гораздо жарче летом, автомобили, лавочки, детские горки будут сильнее нагреваться, повысится температура и в квартирах. А зимой, весной осенью во дворе, лишенном деревьев, будет более ветрено.

Эксперт отметил, что в целом площадь лесов в Самарской области за последние десятилетия немного выросла. Однако внутри мегаполисов ситуация печальна.

- Необходима планомерная работа по созданию экологического зеленого каркаса Самары, - уверен Сергей Симак. – Ведь именно зеленые насаждения во многом обеспечивают комфортную для жизни городскую среду.