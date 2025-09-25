С 26 по 28 сентября местами в губернии ожидаются заморозки -0, -2 С

115

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ночные часы с 26 по 28 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки -0, -2 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.