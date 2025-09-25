Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 26 по 28 сентября местами в губернии ожидаются заморозки -0, -2 С

25 сентября 2025 15:10
115
Не допускайте переохлаждения, одевайтесь теплее.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ночные часы с 26 по 28 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки -0, -2 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Теги: Самара Экология

