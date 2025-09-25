С 26 по 28 сентября местами в губернии ожидаются заморозки -0, -2 С

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ночные часы с 26 по 28 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки -0, -2 С».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.