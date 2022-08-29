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В связи с высоким классом пожарной опасности с 31 августа в регионе вновь будет введен запрет на посещение лесов.

Напомним, что в регионе с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: администрация Самары