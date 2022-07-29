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С 29 по 31 июля местами по области ожидается жаркая погода до +30С

29 июля 2022 14:29
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Подобный температурный режим может стать одной из причин возникновения различных дорожно-транспортных происшествий.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. С 29 по 31 июля местами по области ожидается жаркая погода до +30С. Региональная Госавтоинспекция информирует, что на территории области установилась жаркая погода. Подобный температурный режим может стать одной из причин возникновения различных дорожно-транспортных происшествий.

Настоятельно рекомендуем водителям предварительно планировать поездки в жаркие дни. Особенно это касается поездок на большие расстояния. В дорогу, необходимо в обязательном порядке брать с собой достаточное количество воды и необходимых медикаментов. Парковку транспорта лучше всего осуществлять в тени, а перед тем как начинать движение необходимо заранее проветрить салон. Ни в коем случае не оставляйте в закрытом салоне детей или домашних животных, отлучаясь даже на короткое время. Перед поездками проверяйте техническое состояние автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД как непосредственно на дороге, так и по телефонам дежурных частей или непосредственно в подразделение. Сотрудники ГИБДД постараются оказать всевозможное содействие.

 

Фото из открытых источников

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