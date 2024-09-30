Я нашел ошибку
Главные новости:
И доложить о результатах всего расследования.
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
Потерпевший запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.
Житель Жигулевска стрелял из ружья в мужчину и пытался переехать его на автомобиле
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.
Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий
В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы.
В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.
В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 1 по 7 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 1 по 7 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс

30 сентября 2024 14:51
150
Объявлен оранжевый уровень опасности.

Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 1 по 7 октября в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 1 по 7 октября в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Объявлен желтый уровень опасности.
30 сентября 2024, 14:31
Ночью с 1 по 3 октября в губернии ожидаются заморозки -1, -2С
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
134
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +22, +24°С.
29 сентября 2024, 15:25
30 сентября в регионе без осадков, до +25°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +22, +24°С. Экология
496
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
28 сентября 2024, 15:47
29 сентября в губернии без осадков, до +24°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С. Экология
764

В центре внимания
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
110
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
424
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
641
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
521
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
498
Весь список