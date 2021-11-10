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Россиянам рассказали, какой ждать погоды зимой

10 ноября 2021 11:32
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Россиянам рассказали, какой ждать погоды зимой

Какой погоды стоит ждать в России этой зимой и как следует относиться к народным приметам по этому поводу, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В прогнозах на предстоящую зиму произошла корректировка в пользу более теплого сценария, отметил синоптик.

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической. — Прим. ред.), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — сказал Тишковец.

По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую.

«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее “еврозиму”», — пояснил специалист.

Тишковец полагает, что на разнообразные народные приметы по поводу предстоящей зимы слишком полагаться не стоит, передает РИА Новости.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90 процентов примет не работает, а десять процентов работает, но это касается краткосрочного сценария», — уточнил синоптик.

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