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Россиянам пообещали сильное потепление

7 февраля 2022 11:22
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Россиянам пообещали сильное потепление

Циклон "Роксана" на предстоящей неделе в Центральной России выстрелит мартовским теплом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За воскресенье в Москве выпало три миллиметра осадков, местами в окрестностях, в Пушкино — до пяти миллиметров, что составляет почти десять процентов от месячной нормы осадков. Виной тому — североатлантический циклон по имени "Роксана", который на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате этого среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже нуля — минус пяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех.

Такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта, добавил Тишковец.

"При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда — не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до девяти-десяти миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги", — продолжил синоптик.

Таким образом, высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров, заключил Тишковец.

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