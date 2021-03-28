Россиянам обещают "персиковое" лето

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Россиянам предсказали наступление теплого летнего сезона со средней температурой чуть выше климатической нормы.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает URA.RU.

Метеоролог заявил, что средняя температура в сезоне будет на один-два градуса выше нормы. По его словам, в центральной части России прогнозируется идеальная погода.

«Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», — сообщил синоптик.

Как добавил Тишковец, в июле ожидается небольшой дефицит осадков. Тем не менее специалист положительно оценил погодные условия для созревания урожая.