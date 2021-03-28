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Россиянам обещают "персиковое" лето

28 марта 2021 12:00
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Россиянам обещают персиковое лето

Россиянам предсказали наступление теплого летнего сезона со средней температурой чуть выше климатической нормы.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает URA.RU.

Метеоролог заявил, что средняя температура в сезоне будет на один-два градуса выше нормы. По его словам, в центральной части России прогнозируется идеальная погода.

«Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым», — сообщил синоптик.

Как добавил Тишковец, в июле ожидается небольшой дефицит осадков. Тем не менее специалист положительно оценил погодные условия для созревания урожая.

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