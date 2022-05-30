Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний

31 мая 2022 года в 11:00 мск в онлайн-формате состоится сессия нетворкинга «Имею право. Разбор экологических проблем вашего региона с федеральными экспертами Движения ЭКА».
Специалисты по природоохранной деятельности и экоактивисты поделятся секретами успешных экозащитных кампаний, разберут ситуации нарушения экологических прав участников нетворкинга и поделятся проверенными способами их решить.
Спикеры нетворкинга обсудят:
Чтобы присоединиться к нетворкингу, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: ecowiki.ru/webinar/netvorking-imeyu-pravo-razbor-ekologicheskih-problem.
Участие в мероприятии бесплатное.
Встреча пройдет в интерактивном формате. Участники смогут в прямом эфире рассказать о локальных экологических проблемах, в решении которых им необходима поддержка. Эксперты Движения ЭКА поделятся инструментами, которые показали свою эффективность в похожих ситуациях, и помогут выработать план дальнейших действий.
Мероприятие организовано Движением ЭКА и АНО «Ресурсно-экологический центр «Зеленая цивилизация» на базе платформы Ecowiki.ru.
«Россияне часто сталкиваются с незаконной вырубкой лесов, застройкой парков, загрязняющими воздух выбросами и другими природоохранными нарушениями. Многие неравнодушные граждане начинают принимать активное участие в защите природных уголков, но им может не хватать опыта, знаний или навыков. Мы приглашаем всех желающих посетить нетворкинг, чтобы узнать, как другие активисты смогли добиться успеха в решении похожих проблем и получить рекомендации от экспертов, за плечами которых десятки успешных экозащитных кампаний», – комментирует Мария Малороссиянова, координатор проектов Движения ЭКА.