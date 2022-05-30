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Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний

30 мая 2022 12:17
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Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний

31 мая 2022 года в 11:00 мск в онлайн-формате состоится сессия нетворкинга «Имею право. Разбор экологических проблем вашего региона с федеральными экспертами Движения ЭКА».

Специалисты по природоохранной деятельности и экоактивисты поделятся секретами успешных экозащитных кампаний, разберут ситуации нарушения экологических прав участников нетворкинга и поделятся проверенными способами их решить. 

Спикеры нетворкинга обсудят:

  • шаги, позволившие вернуть лесу в Ижевске охранный статус;
  • успешный опыт реализации проекта по экотуризму на отрезанной части ООПТ в Ленинградской области;
  • ход защиты парка Интернационалистов и парка на Смоленке в Санкт-Петербурге, парка Покровское-Стрешнево и Троицкого леса в Москве, а также леса на Кургане в Петрозаводске.

Чтобы присоединиться к нетворкингу, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: ecowiki.ru/webinar/netvorking-imeyu-pravo-razbor-ekologicheskih-problem.

Участие в мероприятии бесплатное. 

Встреча пройдет в интерактивном формате. Участники смогут в прямом эфире рассказать о локальных экологических проблемах, в решении которых им необходима поддержка. Эксперты Движения ЭКА поделятся инструментами, которые показали свою эффективность в похожих ситуациях, и помогут выработать план дальнейших действий.

Мероприятие организовано Движением ЭКА и АНО «Ресурсно-экологический центр «Зеленая цивилизация» на базе платформы Ecowiki.ru.

«Россияне часто сталкиваются с незаконной вырубкой лесов, застройкой парков, загрязняющими воздух выбросами и другими природоохранными нарушениями. Многие неравнодушные граждане начинают принимать активное участие в защите природных уголков, но им может не хватать опыта, знаний или навыков. Мы приглашаем всех желающих посетить нетворкинг, чтобы узнать, как другие активисты смогли добиться успеха в решении похожих проблем и получить рекомендации от экспертов, за плечами которых десятки успешных экозащитных кампаний», – комментирует Мария Малороссиянова, координатор проектов Движения ЭКА.

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