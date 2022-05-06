Россиян приглашают присоединиться к конкурсу проекта «Экодвор»

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Движение ЭКА приглашает россиян присоединиться к конкурсу проекта «Экодвор». Его участникам предлагают организовать увлекательные мероприятия для соседей, посвященные грамотному обращению с отходами и другим экопрактикам. Победители конкурса получат до 35 000 рублей.

Сайт конкурса: ecowiki.ru/otkrytyj-konkurs-ekodvor.

Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний житель страны. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться на сайте проекта мойэкодвор.рф и изучить инструкцию. Разместить анонс Экодвора в личном кабинете и в социальных сетях. Следуя инструкции, провести мероприятие с мобильным пунктом приема вторсырья на переработку. Поделиться итогами и фотографиями мероприятия в социальных сетях, используя хештег #конкурсэкодвор2021_2022, и в личном кабинете.

Конкурс продлится до 30 июня 2022 года.

Победителями станут пять участников, организовавших самые масштабные по количеству гостей и/или собранного вторсырья Экодворы. Они разделят между собой премиальный фонд в 100 000 рублей и получат от 5 до 35 тысяч в зависимости от места в рейтинге. Имена победителей опубликуют 15 июля в группах проекта «Экодвор» в социальных сетях.

«Экодвор – увлекательный и эффективный способ рассказать жителям двора или города о мусорной проблеме и о том, что каждый из нас может сделать, чтобы внести вклад в ее решение. Здесь можно узнать о переработке и сортировке отходов, поиграть в экоигры, обменяться вещами, познакомиться с соседями и вдохновить их на совместные действия по оздоровлению места, в котором вы живете.

Мы стремимся к тому, чтобы любой активный житель мог провести Экодвор. Для этого мы создали пошаговую инструкцию и серию обучающих вебинаров. Они помогут легко организовать мероприятие без специальных навыков и опыта в любом населенном пункте России», – говорит координатор проекта «Экодвор» Оксана Акулова.

Проект «Экодвор» реализуется с 2017 года в рамках программы «Разделяй с нами» при поддержке фонда «ЭРА» и Движения «ЭКА». За время существования проекта его мероприятия прошли в 140 населенных пунктах нашей страны. В них приняли участие 250 тысяч человек, которые сдали в переработку 670 тонн вторсырья.