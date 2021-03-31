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Россиян приглашают перезарядиться с пользой для планеты

31 марта 2021 09:14
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Россиян приглашают перезарядиться с пользой для планеты

В рамках международного Дня Земли Движение ЭКА объявляет старт конкурса «Весенняя перезарядка». Организаторы приглашают всех желающих, выполняя увлекательные задания, сократить потребление электроэнергии и тем самым сохранить ресурсы планеты и деньги в кошельке. Участники конкурса смогут душевно провести время и выиграть полезные призы.

Россиянам предлагают присоединиться к конкурсу индивидуально: обезвредить «пожирателей» энергии в рядах домашней техники, сократить потребление электричества, подкорректировав дневной график, устроить цифровой детокс - а еще рассказать друзьям и близким о важности энергосбережения и о влиянии производства энергии на окружающую среду, организовав уютную вечеринку при свечах. 

Условия участия: 

  1. Пройти онлайн-марафон «Позитивная энергия» и/или провести вечеринку на тему энергосбережения по инструкции к акции «Да будет свет!»
  2. Рассказать в социальных сетях о выполненных заданиях, используя хештеги #эковики #весенняя_перезарядка.
  3. Поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru. 

Конкурс продлится до 30 апреля, а 7 мая жюри назовет имена пяти победителей в социальных сетях платформы Ecowiki.ru.  В зависимости от места в рейтинге, победители получат в подарок пауэр банк (внешний аккумулятор), аккумулятор с зарядным устройством, месячный абонемент на использование городского сервиса зарядок «Бери Заряд!» или книгу «Меня зовут Грета. Голос, который вдохновил весь мир».

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте: https://ecowiki.ru/konkurs-vesennyaya-perezaryadka/ 

Конкурс организован платформой Ecowiki.ru Движения ЭКА при поддержке городского сервиса зарядок «Бери Заряд!».

«В XXI веке практически невозможно вести полноценную жизнь, отказавшись от гаджетов, интернета и, конечно, электроэнергии. Однако с каждым расходуемым киловаттом истощаются и ресурсы нашей планеты. Мало кто задумывается, что немного изменив собственные привычки, можно не только сократить негативное влияние энергопроизводства на окружающую среду, но и снизить расходы на оплату коммунальных услуг, а также получить пользу для своего психологического состояния: улучшить концентрацию и уменьшить тревожность. Простые задания нашего конкурса помогут каждому почувствовать позитивное влияние энергосбережения на себе», - делится Оксана Акулова, координатор портала Ecowiki.ru.

Платформа Ecowiki.ru Движения ЭКА - виртуальная витрина экологических знаний, инструментов, и практик, которая позволяет любому человеку узнать о доступных каждому возможностях внести вклад в решение экологических проблем, в увлекательном формате марафонов сформировать у себя полезные привычки, используя пошаговые инструкции, вовлечь в экологичный образ жизни других и  поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.

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