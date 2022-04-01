Россиян приглашают отметить Международный день птиц

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Ecowiki.ru приглашает россиян вместе отметить Международный день птиц – экологический праздник, который ежегодно проходит 1 апреля. Для этого платформа подготовила чек-лист активностей, связанных с заботой о птицах.

Цель Международного дня птиц – привлечь внимание широкого круга людей к сохранению видового разнообразия и численности пернатых. Универсального способа отметить этот праздник не существует, поэтому платформа Ecowiki.ru собрала шесть различных вариантов: от изучения материалов о жизни птиц до занятия любительской орнитологией. Любой желающий может выбрать подходящую активность в зависимости от возраста, ресурсов и степени погруженности в тему.

Способы отметить Международный день птиц

Прочитать статьи о способах помочь птицам. Ecowiki.ru рекомендует две статьи из своей коллекции: 1) «Как и чем кормить птиц. Советы лесничего», благодаря которой читатели узнают, какой корм полезен птицам, а какой, наоборот, опасен для здоровья, как правильно соорудить кормушку и в какое время суток ее лучше наполнять едой; 2) «Как помочь раненной или замерзшей птице», которая расскажет, как транспортировать и лечить пострадавших птиц, какие организации окажут экстренную помощь раненым особям. Пройти марафон «Хранители птиц». Участникам предлагают смастерить кормушку, повесить ее рядом с домом или местом работы и пополнять запасы корма в птичьей «столовой». По итогам все «хранители птиц» получат именной диплом. К марафону уже присоединились 5916 человек. Несмотря на то, что активная фаза марафона приходится на холодное время года, все желающие еще могут принять в нем участие. Для этого надо зарегистрироваться по ссылке: ecowiki.ru/winterbirds. Организовать акцию «Хранители птиц». Чтобы вдохновить на заботу о птицах других людей, можно провести акцию «Хранители птиц». Это мастер-класс по изготовлению кормушек, в ходе которого ведущие делятся своими знаниями о правильном уходе за зимующими птицами. Присоединиться к акции можно по ссылке: ecowiki.ru/winterbirds-for-activists. В России уже прошли 363 мастер-класса с участием 1021 человека. Попробовать силы в бёрдинге. Бёрдинг – это доступный способ исследовать жизнь птиц в естественных условиях. Им можно заниматься невооруженным глазом или при помощи бинокля даже в городской среде. Чтобы узнать, что такое бёрдинг, откуда он берет свои истоки и с чего начать занятия этим необычным хобби, Ecowiki.ru приглашает посмотреть запись вебинара «Бёрдинг. Полезные прогулки по лесу» с профессиональным наблюдателем за птицами Маратом Магомедовым. Ссылка на запись: www.youtube.com/watch?v=jmZCk21AOZI. Подписать петицию, чтобы помочь спасти перелетных птиц в Сочи. Жители Адлерского района Сочи находят мертвых птиц в Олимпийском парке. Пернатые погибают от столкновения с шумозащитными экранами дорог. Чтобы решить проблему, на сайте Change.org создали петицию. В ней предложены конкретные решения: привлечь орнитологов, обезопасить территории массового пролета и закрепить требования к строительству в таких местах в законе. Ссылка на петицию:

www.change.org/p/спасём-вместе-перелётных-птиц-от-гибели-в-имеретинской-низменности.

Поддержать организации, помогающие птицам. Ecowiki.ru рекомендует четыре организации, которым доверяет:

«Муравьёвский парк» – первая негосударственная территория устойчивого природопользования. Специалисты парка ведут мониторинг экологии птиц, занимаются защитой и улучшением мест обитания редких видов пернатых. В парке зарегистрировано более 300 видов птиц. 20 из них включены в Красную книгу России. Поддержать парк можно по ссылке: muraviovka-park.ru/donations.

«Дом Белого Аиста» – волонтерский центр, который принимает аистов, попавших в «трудные жизненные обстоятельства». Информацию, как поддержать центр, можно найти в описании группы во «ВКонтакте»: vk.com/aistiniydom.

«Феникс» - центр реабилитации диких животных в Калуге. На данный момент в центре 52 особи, среди которых хищные птицы, аисты, совы и дикие звери. В сезон организация спасает до 150 особей разных видов. YouTube-канал центра доступен по ссылке. Помочь можно прямым переводом руководительнице центра Веронике Матюшиной по номеру +7 (910) 592-67-67.

Cоюз охраны птиц России – общественная организация, которая занимается просвещением и объединением широких кругов населения, чтобы сохранить видовое разнообразие и численность птиц на территории России. Поддержать организацию можно по тем же реквизитам, что и оплатить членский взнос: www.rbcu.ru/rbcu/fee.php.

«На территории России обитает почти 800 видов птиц. Они помогают регулировать насекомых-вредителей, распространять семена деревьев, очищать природу от излишков продуктов разложения и приносят неоценимую пользу экосистемам. Чтобы сохранить биологическое разнообразие и количество пернатых, людям важно о них заботиться. Для этого мы приглашаем всех россиян внести в это вклад, отметив Международный день птиц простыми, доступными и увлекательными способами», – говорит шеф-редактор платформы Ecowiki.ru Юлия Тоцкая.