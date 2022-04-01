Россиян приглашают отметить Международный день птиц

Ecowiki.ru приглашает россиян вместе отметить Международный день птиц – экологический праздник, который ежегодно проходит 1 апреля. Для этого платформа подготовила чек-лист активностей, связанных с заботой о птицах.
Цель Международного дня птиц – привлечь внимание широкого круга людей к сохранению видового разнообразия и численности пернатых. Универсального способа отметить этот праздник не существует, поэтому платформа Ecowiki.ru собрала шесть различных вариантов: от изучения материалов о жизни птиц до занятия любительской орнитологией. Любой желающий может выбрать подходящую активность в зависимости от возраста, ресурсов и степени погруженности в тему.
Способы отметить Международный день птиц
www.change.org/p/спасём-вместе-перелётных-птиц-от-гибели-в-имеретинской-низменности.
«Муравьёвский парк» – первая негосударственная территория устойчивого природопользования. Специалисты парка ведут мониторинг экологии птиц, занимаются защитой и улучшением мест обитания редких видов пернатых. В парке зарегистрировано более 300 видов птиц. 20 из них включены в Красную книгу России. Поддержать парк можно по ссылке: muraviovka-park.ru/donations.
«Дом Белого Аиста» – волонтерский центр, который принимает аистов, попавших в «трудные жизненные обстоятельства». Информацию, как поддержать центр, можно найти в описании группы во «ВКонтакте»: vk.com/aistiniydom.
«Феникс» - центр реабилитации диких животных в Калуге. На данный момент в центре 52 особи, среди которых хищные птицы, аисты, совы и дикие звери. В сезон организация спасает до 150 особей разных видов. YouTube-канал центра доступен по ссылке. Помочь можно прямым переводом руководительнице центра Веронике Матюшиной по номеру +7 (910) 592-67-67.
Cоюз охраны птиц России – общественная организация, которая занимается просвещением и объединением широких кругов населения, чтобы сохранить видовое разнообразие и численность птиц на территории России. Поддержать организацию можно по тем же реквизитам, что и оплатить членский взнос: www.rbcu.ru/rbcu/fee.php.
«На территории России обитает почти 800 видов птиц. Они помогают регулировать насекомых-вредителей, распространять семена деревьев, очищать природу от излишков продуктов разложения и приносят неоценимую пользу экосистемам. Чтобы сохранить биологическое разнообразие и количество пернатых, людям важно о них заботиться. Для этого мы приглашаем всех россиян внести в это вклад, отметив Международный день птиц простыми, доступными и увлекательными способами», – говорит шеф-редактор платформы Ecowiki.ru Юлия Тоцкая.