Россиян приглашают бесплатно освоить азы экоблогерства

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11 марта в России стартует бесплатный онлайн-курс «Школа зеленых видеоблогеров». Его участники узнают, как с помощью собственного видеоблога популяризировать экологичный образ жизни, добиваться устранения природоохранных нарушений или продвигать «зеленую» инициативу.

Подать заявку на курс могут все желающие старше 18 лет на сайте ecowiki.ru/greenbloggerschool до 5 марта включительно. По итогам конкурса заявок организаторы выберут 50 наиболее мотивированных участников и сформируют группы для обучения. Онлайн-курс продлится до 29 апреля.

Программа курса «Школа зеленых видеоблогеров» охватывает одновременно два направления: экопросвещение и видеоблогинг. Еженедельно участники будут осваивать по одной теме каждого из направлений, посещая обучающие вебинары и выполняя практическое задание. Через два месяца занятий будущие экоблогеры научатся снимать и монтировать видео, поймут, как продвигать и монетизировать блог, а также получат базовые знания об изменении климата, сохранении лесов и биоразнообразия, защите экоправ и экологичном образе жизни.

На время курса участники заручаться поддержкой персональных наставников, в задачи которых войдет обратная связь по домашним заданиям и консультирование. Команда наставников и экспертов будет представлена видеоблогерами и экоактивистами, которые уже достигли успеха в своей деятельности.

Курс «Школа зеленых видеоблогеров» пройдет на платформе Ecowiki.ru Движения ЭКА в рамках программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.

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